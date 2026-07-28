Logo TVN24
Meteo
KUP TVN24+
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Chiny. Minibus pod masami ziemi. Rośnie bilans tragicznego osuwiska

|
Osuwisko zeszło na domy w okolicach miasta Chongqing
Osuwisko w Chinach zabiło osiem osób
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters
Do ponad 30 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych osuwiska, które w połowie lipca nawiedziło środkowe Chiny. Masy błota zniszczyły dziesięć budynków mieszkalnych, porwały także pojazdy. W regionie trwa akcja poszukiwawcza.

Osuwisko zeszło 17 lipca w powiecie Pengshui, niedaleko metropolii Chongqing. Wskutek ulewnych deszczy znaczna część stromego, krasowego zbocza gwałtownie się zerwała, niszcząc co najmniej dziesięć budynków mieszkalnych. Jeden z pracowników społecznych zauważył spadające kamienie i ostrzegł innych. Władze zarządziły ewakuację, ale w jej trakcie doszło do całkowitego osunięcia się zbocza.

Rośnie liczba ofiar śmiertelnych

Jak przekazały we wtorek rządowe media, ratownicy wydobyli ciała kolejnych 30 ofiar osuwiska. "Od 23 do 28 lipca do godz. 21 łącznie odnaleziono i potwierdzono tożsamość kolejnych 30 zmarłych" - przekazała telewizja CCTV. W komunikacie nie zsumowano liczby ofiar z poprzednim oficjalnym bilansem z 21 lipca, mówiącym o 11 zabitych i 50 zaginionych.

W poniedziałek lokalne media informowały o odnalezieniu w gruzowisku minibusa - wewnątrz pojazdu i w jego pobliżu odnaleziono ciała. Jak przekazano, ratownicy kontynuują operację przeczesywania zgliszcz, ale służby już w poprzednim komunikacie wykluczyły odnalezienie żywych.

Latem w Chinach wielokrotnie dochodzi do śmiertelnych powodzi lub osuwisk. W miniony weekend w położonej dalej na północ prowincji Gansu nagła powódź w górskim ośrodku wczasowym pochłonęła życie dziesięciu osób, a kolejne 23 osoby odniosły obrażenia.

Źródło: PAP, tvnmeteo.pl
ZOBACZ TAKŻE:
30 min
pc
"Złapał mnie dwiema rękami w kroku. Wydałam z siebie przeraźliwy pisk"
TVN24
25 min
Grzegorz Braun
"Jesteśmy w bardzo niebezpiecznym momencie". Sprawdziliśmy, z kim Braun chce rządzić
TVN24
39 min
pc
"Banalny objaw może całkowicie zmienić życie". Masz go? Pilnie idź do lekarza
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Chiny
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Służby ratunkowe przed budynkiem Aeon Mall Kumamoto w mieście Kashima
Nocna akcja ratunkowa. "Nie możemy się z nikim skontaktować"
Świat
Ewakuacja pasażerów statku wycieczkowego, który utknął na mieliźnie w Bułgarii
Utknęli na rzece bez zapasów. Konieczna była ewakuacja
Świat
Pożary w południowo-zachodniej Francji
"Nie chcemy, aby takie wydarzenia stawały się nową normą"
Świat
Zniszczone centrum handlowe Aeon Mall Kumamoto w mieście Kashima, Japonia
Szukają zaginionych po wybuchu. Są informacje o ofiarach śmiertelnych
Świat
Śmierć zagranicznego turysty w Tatrach
Zasłabł podczas wycieczki w Tatrach. Nie udało się go uratować
Polska
Trzęsienie ziemi w Japonii
"Telefon komórkowy na łóżku dziecka wibrował bez powodu"
Świat
Groźny dla zdrowia upał
Żar będzie lał się z nieba. Jak długo potrwa fala upałów
Prognoza
Zniszczenia w Wisconsin po przejściu tornada są ogromne, USA
Tornado w USA. "To wyglądało złowieszczo"
Świat
Walka z pożarami na południowym zachodzie Francji
Pożary w Europie. Ofiary wśród strażaków, setki tysięcy ewakuowanych
Świat
Powrót upałów
Powrót upału na mapach IMGW. Gdzie będzie najcieplej
Prognoza
Upał
Powrót ekstremalnych upałów. Gdzie pojawią się alarmy
Prognoza
Rumunia
Susza. Wyłączą reaktor atomowy
Świat
Pożary
Prezydent Francji: najbliższe tygodnie będą trudne
Świat
Chris Williams podczas spaceru kosmicznego
Wrócił na Ziemię po prawie ośmiu miesiącach. Nad tym pracował w kosmosie
Nauka
ventusky-temperature-2m-20260801t1500-47n20e
Na Węgrzech będzie piekielnie gorąco
Świat
Pożar
Ogień wdarł się na drogę. Nagranie
Świat
upal woda ochlodzenie AdobeStock_1906117584
Nadciąga afrykański żar. Temperatura poszybuje
Prognoza
Grenlandia
Góra lodowa runęła do morza koło miasta. Zobacz nagranie
Ciekawostki
Zerwany dach w wyniku burzy we wsi Borusowa
Powalone drzewa, uszkodzone dachy. Są pierwsze interwencje
Polska
Trwają powodzie w Guangdong, Chiny
Rezerwat pod masami błota. Ewakuowano turystów
Świat
Burza, piorun, błyskawica, wyładowania
Alert RCB w kolejnych województwach
Polska
Ewakuowani z pożarów w Hiszpanii odpoczywają w schronisku
Relacje z Hiszpanii. "Nie mieliśmy łączności, wydawano sprzeczne rozkazy"
Świat
Burze w części kraju
W tych regionach słychać grzmoty
Pogoda
Hiszpańscy strażacy walczą z pożarami z wykorzystaniem samolotów gaśniczych
Pożary w Hiszpanii połączyły się w jeden wielki front
Świat
Francja walczy z pożarami
Francja walczy z pożarami. "Jesteśmy jak Dawid przeciwko Goliatowi"
Świat
Bassin Arcachon
"Po raz pierwszy w życiu widzę czarny alarm"
Świat
Nocą pojawią się burze
Gdzie jest burza? Wieczór głośny od grzmotów
Polska
Makak japoński Punch z pluszowym orangutanem
Jego historia poruszyła serca ludzi z całego świata, teraz ma powód do świętowania
Ciekawostki
Pożary w Hiszpanii
"Jesteśmy całkowicie otoczeni". Papież prosi o modlitwę
Świat
Opady w poniedziałek
Tak będzie wędrować strefa opadów
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom