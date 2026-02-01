Woda porywała auta w stolicy. Zobacz nagranie

Woda porywa auta na drogach Santiago w Chile Źródło: Reuters/Bastian Alejandro

W sobotę nad obszar metropolitarny stolicy Chile, Santiago, nadciągnęły obfite opady deszczu. Jak podały lokalne media, w dzielnicy Maipu w ciągu niecałej godziny odnotowano opady rzędu 17,4 litrów wody na metr kwadratowy.

Powodzie i osuwiska

Ulewy zakłóciły ruch uliczny w Santiago. Deszczówka zbierała się na drogach, uniemożliwiając ruch pojazdów i powodując znaczne korki. Doskonale widać to na nagraniu pokazującym, jak na jednym z pasów jezdni woda porywa samochody. W niektórych dzielnicach sytuację pogarszały powalone drzewa.

Na skutek powodzi doszło także do zejścia osuwisk. W leżącej na obrzeżach miasta dzielnicy Lo Barnechea lawina błotna odcięła od świata domy zamieszkałe przez 20 osób. Na miejsce udało się sześć zastępów straży pożarnej, które udzieliły pomocy uwięzionym.