Woda porywała auta w stolicy. Zobacz nagranie

Świat

Woda porywa auta na drogach Santiago w Chile
Ulewny deszcz doprowadziły do powstania powodzi i osuwiska w Santiago, stolicy Chile. Na jednej z miejskich ulic nurt był na tyle silny, że porywał samochody.
Jest mróz, jest problem. Sprawdź, czym oddychasz
Jest mróz, jest problem. Sprawdź, czym oddychasz

W sobotę nad obszar metropolitarny stolicy Chile, Santiago, nadciągnęły obfite opady deszczu. Jak podały lokalne media, w dzielnicy Maipu w ciągu niecałej godziny odnotowano opady rzędu 17,4 litrów wody na metr kwadratowy.

Powodzie i osuwiska

Ulewy zakłóciły ruch uliczny w Santiago. Deszczówka zbierała się na drogach, uniemożliwiając ruch pojazdów i powodując znaczne korki. Doskonale widać to na nagraniu pokazującym, jak na jednym z pasów jezdni woda porywa samochody. W niektórych dzielnicach sytuację pogarszały powalone drzewa.

Na skutek powodzi doszło także do zejścia osuwisk. W leżącej na obrzeżach miasta dzielnicy Lo Barnechea lawina błotna odcięła od świata domy zamieszkałe przez 20 osób. Na miejsce udało się sześć zastępów straży pożarnej, które udzieliły pomocy uwięzionym.

Chiledeszcz
