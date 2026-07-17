Świat Burze zabiły trzy osoby. "Nagle zobaczyłem, jak wali się dom sąsiada" Krzysztof Posytek |

chile burza.mp4 Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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W poniedziałek chilijskie władze wydały ostrzeżenia w dziesięciu regionach w związku z nadciągającym układem frontowym, mającym przynieść do kraju potężne ulewy. W regionie Biobio prewencyjnie ewakuowano ponad 200 osób.

Burze w Chile zabiły trzy osoby

Gdy burze nadeszły w czwartek, mimo ostrzeżeń władz nie udało się uniknąć ofiar śmiertelnych. W regionie Biobio drzewo przewróciło się na pracownika sprzątającego drogę, a w regionie La Araucania mężczyzna poślizgnął się i spadł z dachu w czasie czyszczenia rynien. Trzecią ofiarą jest mieszkaniec stolicy kraju, Santiago, który zginął po porażeniu prądem, czekając na autobus na przystanku.

Już po nadejściu burz władze zarządziły kolejne ewakuacje. Chilijski dziennik "La Tercera" poinformował, że w czwartek i piątek swoje domy opuściło ponad 1500 osób zamieszkujących koryto rzeki w osadzie Ribera de Rio w mieście Talagante nieopodal Santiago, stolicy kraju.

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Burze w Chile niszczyły budynki Źródło zdjęcia: Reuters

"Nagle zobaczyłem, jak zawala się dom sąsiada"

Burze wywołały poważne straty materialne. "La Tercera" poinformowała o czterech zniszczonych i 20 poważnie uszkodzonych domach. Łącznie żywioł uszkodził kilkaset budynków.

- Ogrodzenie zostało całkowicie zdmuchnięte. Pomyślałem "cóż, to tylko płot", ale nagle zobaczyłem, jak wali się dom sąsiada. Wszyscy byliśmy w szoku - relacjonował Claudio Perez, jeden z mieszkańców doświadczonych przez burze.

Jak przekazała minister energii Ximena Rincon, burze pozbawiły prądu ponad 500 tysięcy mieszkańców w środkowej części kraju. Ponadto w dziewięciu regionach w piątek odwołano zajęcia w szkołach.

Według agencji EFE silne burze są związane ze zjawiskiem El Nino. To anomalia pogodowa, która polega na utrzymywaniu się ponadprzeciętnie wysokiej temperatury na powierzchni wody w strefie równikowej Pacyfiku. El Nino ma wpływ na aurę w wielu miejscach, w tym w Ameryce Południowej, gdzie leży Chile, zwiększając ryzyko intensywnych ulew na wybrzeżu.

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