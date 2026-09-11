Świat Budynki w Londynie pękają Krzysztof Posytek |

Upał w Londynie Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Surachet Jo/Shutterstock

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Tegoroczne lato było najcieplejszym w historii Wielkiej Brytanii. Kraj nawiedziło kilka fal upałów, a w niektórych rejonach zanotowano kilkadziesiąt dni z temperaturą powyżej 30 stopni Celsjusza.

Upał niszczy budynki

Upał stanowi zagrożenie nie tylko dla ludzi, lecz także budynków. Jak donosi CNN, mieszkańcy zaczęli zauważać dziwne zjawiska w ich domach: na ścianach pojawiały się pęknięcia, drzwi się zacinały, a okna wypaczały. To efekt osiadania gruntu, z którym mierzy się miasto. Nasila się on z powodu upalnej i suchej pogody. W miarę jak wysusza się gleba, podłoże się przemieszcza i kurczy, pociągając za sobą budynki.

- Osiadanie gruntu jest obecnie jednym z najbardziej niszczycielskich zagrożeń geologicznych w Wielkiej Brytanii - powiedział rzecznik Brytyjskiej Służby Geologicznej (BGS). Eksperci ostrzegają, że problem będzie się tylko pogłębiał, ponieważ klimat nadal się ociepla.

Jak zachowuje się glina

Londyn, podobnie jak wiele innych miast w Wielkiej Brytanii, został zbudowany na gliniastym podłożu. Gdy jest wilgotno, glina zachowuje się jak gąbka, wchłaniając wilgoć i pęczniejąc; gdy jest sucho, traci wodę i kurczy się.

Londyn jest szczególnie narażony na osiadanie z kilku powodów. Po pierwsze, gleby gliniaste, na których się znajduje, zawierają minerały pęczniejące, które są bardzo wrażliwe na zmiany wilgotności. Po drugie, stolica jest jednym z najgorętszych miejsc w kraju. Trzecim ważnym czynnikiem są drzewa i rośliny. Kiedy robi się gorąco, ich korzenie sięgają głębiej w poszukiwaniu wilgoci. Często trafiają na grunt pod pobliskimi domami, pobierając z niego wodę oraz powodując jego wysychanie i kurczenie się.

Jak wynika z analizy brytyjskiej grupy ubezpieczeniowej Aviva, przytoczonej przez CNN, do 2030 roku w wielu rejonach Londynu na osiadanie będą narażone wszystkie budynki. Wśród najbardziej zagrożonych obszarów jest centrum miasta, z placem Trafalgar Square i katedrą Westminster.

Wyschnięty obszar przy Parliament Square w centralnym Londynie Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ANDY RAIN

Rekordowe odszkodowania

Ekspert w zakresie osiadania Bob Gibson wyjaśnia, że w miarę postępowania zmian klimatu problem osiadania będzie dotyczył kolejnych terenów. Zauważył, że każdego gorącego lata można zauważyć "gwałtowny wzrost" liczby roszczeń związanych z tym zjawiskiem. Podczas upalnego lata 2025 roku branża ubezpieczeniowa wypłaciła poszkodowanym przez osiadanie gruntu rekordową kwotę ponad 307 milionów funtów. To o 10 procent więcej niż w 2024 roku. Według Gibsona ten rekord może zostać wkrótce pobity.