Rakieta rozbiła się 30 sekund po starcie

W poniedziałek z Kosmodromu Alcantara w Brazylii doszło do pierwszego komercyjnego wystrzelenia rakiety HANBIT-NANO firmy Innospace. Start nastąpił o godzinie 22.13 lokalnego czasu (w Polsce była godzina 2.13 we wtorek). Zaledwie 30 sekund po starcie maszyna spadła na ziemię i się rozbiła.

Innospace to południowokoreańska firma, specjalizująca się w rozwoju hybrydowych rakiet kosmicznych.

Rozbiła się 30 sekund po starcie

Rakieta rozbiła się w wyznaczonej strefie bezpieczeństwa, dzięki czemu nikomu nic się nie stało - podał Reuters. Brazylijskie siły powietrzne poinformowały, że na miejsce zdarzenia wysłały strażaków w celu zbadania pozostałości rakiety i miejsca uderzenia.

"Jesteśmy głęboko zasmuceni tym, że nie spełniliśmy oczekiwań naszych akcjonariuszy, którzy wsparli nasz pierwszy komercyjny start" - napisał Kim Soo-jong, prezes Innospace, w liście, który opublikowano we wtorek na stronie internetowej firmy.

Rozbudowa kosmodromu w Brazylii

Jak zauważa Reuters, plany wznowienia startów satelitów przez zagraniczne firmy z Alcantary, bazy kosmicznej położonej blisko równika, zostały opóźnione w ciągu ostatniej dekady przez geopolityczne rozgrywki, w tym konkurencyjne oferty partnerstwa ze Stanami Zjednoczonymi i Rosją. Wystrzelenie rakiety HANBIT-Nano w tym miesiącu napotkało na serię utrudnień, które opóźniły start o pięć dni.

W 2003 roku doszło do nieudanego startu satelity z Kosmodromu Alcantara. Rakieta eksplodowała na platformie startowej, podczas tego zdarzenia zginęło 21 osób, w tym inżynierowie.

