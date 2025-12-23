Logo TVN24
Świat

Rakieta rozbiła się 30 sekund po starcie

Rakieta
Rakieta wystrzelona z brazylijskiego Kosmodromu Alcantara rozbiła się krótko po starcie
Źródło: Reuters
Wystrzelona z Kosmodromu Alcantara w Brazylii rakieta prywatnej firmy Innospace rozbiła się 30 sekund po starcie. To pierwsza próba lotu tej maszyny.

W poniedziałek z Kosmodromu Alcantara w Brazylii doszło do pierwszego komercyjnego wystrzelenia rakiety HANBIT-NANO firmy Innospace. Start nastąpił o godzinie 22.13 lokalnego czasu (w Polsce była godzina 2.13 we wtorek). Zaledwie 30 sekund po starcie maszyna spadła na ziemię i się rozbiła.

Innospace to południowokoreańska firma, specjalizująca się w rozwoju hybrydowych rakiet kosmicznych.

Rozbiła się 30 sekund po starcie

Rakieta rozbiła się w wyznaczonej strefie bezpieczeństwa, dzięki czemu nikomu nic się nie stało - podał Reuters. Brazylijskie siły powietrzne poinformowały, że na miejsce zdarzenia wysłały strażaków w celu zbadania pozostałości rakiety i miejsca uderzenia.

"Jesteśmy głęboko zasmuceni tym, że nie spełniliśmy oczekiwań naszych akcjonariuszy, którzy wsparli nasz pierwszy komercyjny start" - napisał Kim Soo-jong, prezes Innospace, w liście, który opublikowano we wtorek na stronie internetowej firmy.

"WSJ": eksplozja rakiety Elona Muska zagrażała samolotom
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"WSJ": eksplozja rakiety Elona Muska zagrażała samolotom

Rozbudowa kosmodromu w Brazylii

Jak zauważa Reuters, plany wznowienia startów satelitów przez zagraniczne firmy z Alcantary, bazy kosmicznej położonej blisko równika, zostały opóźnione w ciągu ostatniej dekady przez geopolityczne rozgrywki, w tym konkurencyjne oferty partnerstwa ze Stanami Zjednoczonymi i Rosją. Wystrzelenie rakiety HANBIT-Nano w tym miesiącu napotkało na serię utrudnień, które opóźniły start o pięć dni.

W 2003 roku doszło do nieudanego startu satelity z Kosmodromu Alcantara. Rakieta eksplodowała na platformie startowej, podczas tego zdarzenia zginęło 21 osób, w tym inżynierowie.

OGLĄDAJ: Polka częścią misji księżycowej. "W NASA będzie zatrudniony cały zespół, żeby śledzić kupę"
pc

Polka częścią misji księżycowej. "W NASA będzie zatrudniony cały zespół, żeby śledzić kupę"
Kijek w kosmosie

Autorka/Autor: anw

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

BrazyliaKosmos
