Trzy sznaucery przegoniły dwuletniego niedźwiedzia

Mieszkańcy okolic Braszowa w Rumunii skarżą się, że niedźwiedzie coraz częściej wchodzą na ich posesje. Jedno z takich zdarzeń zostało nagrane przez kamery monitoringu. Niedźwiedź wdarł się na teren ogrodu, gdy jego właścicielka odpoczywała na tarasie. Przegoniły go trzy psy rasy sznaucer.

Trzy bohaterskie sznaucery ocaliły swoją właścicielkę przed niedźwiedziem. Dzikie zwierzę wbiegło na teren posesji około godziny we wtorek około godziny 20, gdy kobieta odpoczywała na tarasie.

- Rozmawiałam przez telefon, myślałam, że psy biegną, żeby się ze mną pobawić i nawet nie podniosłam głowy. Może i dobrze się stało, bo inaczej byłabym przerażona i chciałabym uciec od niedźwiedzia, a on prawdopodobnie mógłby mnie zaatakować - mówiła właścicielka.

Przeskoczył przez ogrodzenie

Pierwszy za dwuletnim niedźwiedziem zaczął gonić Miki. Niedługo potem dołączyły do niego dwie suczki - Maia i Luna. Cała trójka osaczyła niedźwiedzia i zmusiła go do wspięcia się na ogrodzenie. Niedźwiedź, który miał około dwa lata, przeskoczył przez płot i pobiegł w stronę lasu. Wszystko nagrały kamery monitoringu.