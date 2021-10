Australia. Wąż w plecaku ucznia. "Nie jesteśmy pewni, czy to mieszkaniec, czy pasażer na gapę"

"Ten czarny wąż o czerwonym podbrzuszu został znaleziony w tornistrze ucznia w szkole w Stawell tego popołudnia. Nie jesteśmy pewni, czy to mieszkaniec, czy pasażer na gapę. Szanując prywatność, nie podamy nazwy szkoły, ale nie ma powodów do siania paniki. Wszyscy są bezpieczni" - napisano.

Australia. Wąż w plecaku

Do Australii zbliża się lato i eksperci ostrzegają, że coraz więcej węży może się pojawiać w okolicach ludzkich domostw. Położony niedaleko od Sydney ośrodek zoologiczny dla gadów Australian Reptile Park poinformował, że to idealna pora dla tych zwierząt do wybudzania się z brumacji. Brumacja jest formą hibernacji, przez którą przechodzą niektóre gatunki gadów. Powodem, dla którego istnieją dwa różne terminy jest fakt, że mają one różne procesy metaboliczne. Hibernacja dotyczy zwierząt stałocieplnych, na przykład nietoperzy, a brumacja - zmiennocieplnych.