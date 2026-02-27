Logo TVN24
Świat

Artemis łapie kolejne opóźnienie. NASA zmienia plany

Rakieta Space Launch System na stanowisku startowym
Problemy z misją Artemis II
Źródło: Reuters
Nie w marcu, a najwcześniej w kwietniu odbędzie się lot astronautów wokół Księżyca - poinformowała NASA. To jednak nie jedyna zmiana w całym programie Artemis. Po korekcie planów opóźniony został również termin misji, która miała ponownie zabrać człowieka na powierzchnię Srebrnego Globu.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Agencja kosmiczna NASA poinformowała, że lot astronautów na orbitę wokół Księżyca w ramach misji Artemis II nie odbędzie się w marcu i obecnie inżynierowie celują w termin kwietniowy. Powodem opóźnienia są problemy techniczne rakiety i obecnie trwają naprawy wykrytej usterki. Na konferencji prasowej ogłoszono też dodanie dodatkowej misji testowej do programu Artemis. W konsekwencji na powrót człowieka na powierzchnię Księżyca poczekamy co najmniej do 2028 roku.

Kolejne opóźnienie

Misja księżycowa Artemis II miała pierwotnie wystartować 8 lutego tego roku. Jednak z powodu problemów technicznych start przełożono na początek marca. Teraz NASA przesuwa ten moment jeszcze dalej - na kwiecień. Administrator amerykańskiej agencji kosmicznej, Jared Isaacman, tłumaczył w piątek podczas konferencji prasowej, że przesunięcia w tego rodzaju misjach kosmicznych nie są niczym nadzwyczajnym. Wcześniej był przesuwany start Artemis I, również w projekcie Apollo były przesunięcia. Jak przekazano, 25 lutego rakieta Space Launch System (SLS) wraz z kapsułą Orion zostały przetransportowane do hali montażowej (Vehicle Assembly Building, VAB), aby znaleźć przyczynę przerwania przepływu helu do górnego stopnia SLS, co nastąpiło po przekonfigurowaniu rakiety po udanej próbie tankowania dokonanej 21 lutego. Hel jest potrzebny do wytworzenia odpowiednich warunków i ciśnienia, aby przeprowadzić start. Przyczyną przemieszczenia rakiety do hali montażowej był fakt, iż nie do wszystkich elementów w rakiecie inżynierowie mogą dostać się, gdy stoi ona na platformie startowej.

Artemis II, rakieta SLS ze statkiem kosmicznym Orion
Artemis II, rakieta SLS ze statkiem kosmicznym Orion
Źródło: NASA/Sam Lott

NASA wskazała, iż aby kwietniowy start mógł się odbyć, rakieta będzie musiała zostać przetransportowana ponownie na platformę startową najpóźniej na około półtora tygodnia przed dniem startu. W ramach misji Artemis II astronauci mają polecieć na orbitę wokół Księżyca. Nie wykonają jednak lądowania na powierzchni. Lot ma potrwać 10 dni. Załogę misji stanowią amerykańscy astronauci Victor Glover, Christina Koch, Reid Wiseman oraz astronauta kanadyjski Jeremy Hansen.

Lądowanie człowieka na Księżycu dopiero w 2028 roku

NASA przekazała także, że w połowie 2027 roku ma polecieć misja Artemis III, w trakcie której zostanie przetestowane dokowanie z jednym lub dwoma komercyjnymi lądownikami (od SpaceX oraz Blue Origin). Dodatkowo inżynierowie przeprowadzą orbitalne testy zadokowanych pojazdów, sprawdzenie systemów podtrzymywania życia, komunikacji i napędowych, a także test nowych skafandrów do aktywności poza statkiem kosmicznym. Według nowego harmonogramu lądowanie na Księżycu nastąpi w ramach misji Artemis IV w 2028 roku, która we wcześniejszych planach była oznaczona jako Artemis III.

Ostatni raz załogowe loty docierały na Księżyc w 1972 roku, czyli ponad pół wieku temu (misja Apollo 17). Od tamtej pory żaden człowiek nie tylko nie lądował na powierzchni, ale nawet nie poleciał na orbitę wokół Księżyca. Wszelkie późniejsze misje księżycowe były bezzałogowe.

Rakieta Space Launch System na stanowisku startowym
Rakieta Space Launch System na stanowisku startowym
Źródło: PAP/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Opracował Franciszek Wajdzik

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

