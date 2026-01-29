Może być nawet -27 stopni. Nocny mróz na mapach IMGW

Pogoda na czwartek Źródło: tvnmeteo.pl

W najbliższym czasie Polska będzie pod wpływem rozległego i stabilnego wyżu Daniel znad Finlandii. Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, po jego wschodnich peryferiach napłynie do nas mroźne, arktyczne powietrze. Początkowo będzie ono spływało przez Skandynawię, stąd cechować się będzie dość dużą wilgotnością, a więc i dużym zachmurzeniem. Dlatego też jeszcze najbliższej nocy spadki temperatury nie będą aż tak dotkliwe - termometry pokażą na północnym wschodzie kraju -14/-12 stopni Celsjusza.

Mróz w Polsce. Nocami poniżej -20 stopni

W kolejnych dniach adwekcja, czyli kierunek napływu powietrza, zmieni się na północno-wschodnią, przez co mroźne, arktyczne powietrze docierające o Polski nabierze cech powietrza kontynentalnego. Oznacza to, że będzie mniej wilgotne. Pojawią się liczne rozpogodzenia, z czym związane będzie również silne wypromieniowanie ciepła w ciągu nocy. W efekcie temperatura nocami spadać będzie poniżej -20 st. C, a miejscami, zwłaszcza na północnym wschodzie kraju, nawet poniżej -25 st. C.

Z prognozy numerycznej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że w niedzielę temperatura minimalna w Polsce może spaść do -25 st. C na północnym wschodzie kraju. W poniedziałek spodziewane są jeszcze niższe wartości. Termometry mogą pokazać minimalnie nawet -27 st. C na północnym wschodzie Polski. W centrum, w tym na Mazowszu, temperatura może spaść poniżej -20 st. C. Wtorek również przyniesie przeszywający ziąb. Temperatura minimalna może wynieść na wschodzie i w centrum -25 st. C.

Mroźny wyż sprzyja smogowi

Przy takiej temperaturze lepiej nie wychodzić z domu. Poza tym, że będzie lodowato, może też nie być czym oddychać - mroźna wyżowa pogoda sprzyja powstawaniu smogu. Kiedy na termometrach widać tak niskie wartości, zwiększa się emisja zanieczyszczeń z domowych pieców, a brak wiatru sprawia, że smog nie rozprasza się, tylko zalega w miejscu.

Prognozowana temperatura minimalna w Polsce według IMGW Źródło: IMGW

Jak długo zostanie z nami mróz?

Jak przekazał Damian Zdonek, tak niskie wartości temperatury utrzymają się do początku przyszłego tygodnia. Później, od południa i zachodu, zaczną docierać do Polski cieplejsze masy powietrza polarnego, które obejmą południowo-zachodnią część kraju. Niestety z ociepleniem (odwilżą) związane będą również opady o charakterze marznącym, tak więc przed nami kolejny niebezpieczny epizod pogodowy.