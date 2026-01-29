Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Smog
Partner sekcji:
Viessmann - banner TVN - logo - 320×98

Może być nawet -27 stopni. Nocny mróz na mapach IMGW

|
AdobeStock_1879137463
Pogoda na czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl
Z map opublikowanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że czekają nas duże spadki temperatury minimalnej. Termometry na ogół będą pokazywać dwucyfrowe wartości poniżej zera. Tak mroźna aura będzie sprzyjać powstawaniu smogu.
Jest mróz, jest problem. Sprawdź, czym oddychasz
Dowiedz się więcej:

Jest mróz, jest problem. Sprawdź, czym oddychasz

Smog

W najbliższym czasie Polska będzie pod wpływem rozległego i stabilnego wyżu Daniel znad Finlandii. Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, po jego wschodnich peryferiach napłynie do nas mroźne, arktyczne powietrze. Początkowo będzie ono spływało przez Skandynawię, stąd cechować się będzie dość dużą wilgotnością, a więc i dużym zachmurzeniem. Dlatego też jeszcze najbliższej nocy spadki temperatury nie będą aż tak dotkliwe - termometry pokażą na północnym wschodzie kraju -14/-12 stopni Celsjusza.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Mroźny taran" uderzy w Polskę. Wyjątkowo zimny weekend

"Mroźny taran" uderzy w Polskę. Wyjątkowo zimny weekend

Prognoza
Potężna dawka mrozu zmierza do Polski

Potężna dawka mrozu zmierza do Polski

Prognoza

Mróz w Polsce. Nocami poniżej -20 stopni

W kolejnych dniach adwekcja, czyli kierunek napływu powietrza, zmieni się na północno-wschodnią, przez co mroźne, arktyczne powietrze docierające o Polski nabierze cech powietrza kontynentalnego. Oznacza to, że będzie mniej wilgotne. Pojawią się liczne rozpogodzenia, z czym związane będzie również silne wypromieniowanie ciepła w ciągu nocy. W efekcie temperatura nocami spadać będzie poniżej -20 st. C, a miejscami, zwłaszcza na północnym wschodzie kraju, nawet poniżej -25 st. C.

Z prognozy numerycznej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że w niedzielę temperatura minimalna w Polsce może spaść do -25 st. C na północnym wschodzie kraju. W poniedziałek spodziewane są jeszcze niższe wartości. Termometry mogą pokazać minimalnie nawet -27 st. C na północnym wschodzie Polski. W centrum, w tym na Mazowszu, temperatura może spaść poniżej -20 st. C. Wtorek również przyniesie przeszywający ziąb. Temperatura minimalna może wynieść na wschodzie i w centrum -25 st. C.

Mroźny wyż sprzyja smogowi

Przy takiej temperaturze lepiej nie wychodzić z domu. Poza tym, że będzie lodowato, może też nie być czym oddychać - mroźna wyżowa pogoda sprzyja powstawaniu smogu. Kiedy na termometrach widać tak niskie wartości, zwiększa się emisja zanieczyszczeń z domowych pieców, a brak wiatru sprawia, że smog nie rozprasza się, tylko zalega w miejscu.

SERWIS SMOGOWY TVNMETEO.PL. SPRAWDŹ JAKOŚĆ POWIETRZA W SWOIM MIEŚCIE

Prognozowana temperatura minimalna w Polsce według IMGW
Prognozowana temperatura minimalna w Polsce według IMGW
Źródło: IMGW

Jak długo zostanie z nami mróz?

Jak przekazał Damian Zdonek, tak niskie wartości temperatury utrzymają się do początku przyszłego tygodnia. Później, od południa i zachodu, zaczną docierać do Polski cieplejsze masy powietrza polarnego, które obejmą południowo-zachodnią część kraju. Niestety z ociepleniem (odwilżą) związane będą również opady o charakterze marznącym, tak więc przed nami kolejny niebezpieczny epizod pogodowy.

Autorka/Autor: Anna Bruszewska

Źródło: IMGW, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: AdobeStock

Udostępnij:
TAGI:
pogodaZimaprognoza pogodySmog
Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Burza śnieżna w USA - zdjęcie poglądowe
Kolejna potężna zimowa burza tuż za rogiem. Poprzednia zabiła 68 osób
Świat
Oblodzenia w Szczecinie
Tramwaje wróciły, ale nie wszystkie. Utrudnienia również na kolei
Polska
Oblodzenia
Pogoda jest i będzie groźna. Zwłaszcza tu
Prognoza
Mróz
Dziś może być nawet -10 stopni
Prognoza
Uwaga na oblodzenie
Szklanka i opady marznące. Tu należy szczególnie uważać
Prognoza
Służby przeszukują teren osuwiska na Jawie
"Wtedy dotarło do mnie, że osuwisko uderzyło w mój dom"
Świat
Osuwisko na Sycylii
Premierka na miejscu osuwiska, prokuratura wszczyna śledztwo
Świat
snieg droga samochody shutterstock_2415353271
Nocą miejscami popada śnieg
Prognoza
Burza Chandra doprowadziła do powodzi w mieście Enniscorthy w Irlandii
Poziom wody wciąż się podnosi. Władze zarządziły ewakuację
Świat
Opady w sobotę u wybrzeży USA
Szykuje się kolejna burza. Ryzyko bomby cyklonowej
Świat
Mróz, zima
Potężna dawka mrozu zmierza do Polski
Prognoza
Zniszczenia po burzy Kristin w Figueira da Foz w Portugalii
Przewrócił się diabelski młyn. Kristin przyszła po Josephie
Świat
Upały doprowadziły do pożarów buszu w Australii
49 stopni na termometrach. Jest taki żar, że wybuchają pożary
Świat
Ujęcie z Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba. Błękitne obszary oznaczają regiony ciemnej materii z nowej mapy
Astronomowie zobaczyli niewidoczne. I narysowali jego mapę
Nauka
Falcon 9
Deorbitacja rakiety może być widoczna z Polski
Nauka
Tak do Polski ma napływać mróz
"Mroźny taran" uderzy w Polskę. Wyjątkowo zimny weekend
Prognoza
Gołoledź, zima
Niebezpieczne warunki na drogach. IMGW ostrzega
Prognoza
Opady śniegu, pogoda
W części kraju popada śnieg
Prognoza
Służby odnalazły ciało amerykańskiego studenta porwanego przez fale na Lanzarote
Tragedia na Wyspach Kanaryjskich. Nie żyje amerykański student
Świat
Chłopiec z Wirginii zmarł po wpadnięciu do lodowatego jeziora
Rośnie bilans ofiar zimowej burzy. Troje braci wpadło pod lód
Świat
Lód na chodniku
W nocy na chodnikach i drogach będzie ślisko
Prognoza
Głaz spadł na dom na Minorce
Głaz wielkości auta wpadł do sypialni. Jest ofiara śmiertelna
Świat
Po osuwisku w Nascemi na Sycylii domy znalazły się na skraju klifu
"Wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że sytuacja jest bardzo skomplikowana"
Świat
Burza Chandra wywołała powódź w miejscowości Bunclody w południowo-wschodniej Irlandii
"W tej chwili to istny rwący potok"
Świat
Mróz
Siarczysty mróz już niebawem. Ile stopni będzie
Prognoza
Akcja ratunkowa po zejściu osuwiska na Jawie
Osuwisko zeszło, 23 żołnierzy zginęło
Świat
Pantera śnieżna (Panthera uncia)
Chciała zrobić sobie zdjęcie z dzikim kotem, została zaatakowana
Świat
Auta zagrzebane w śniegu w hiszpańskich górach Sierra Nevada
"Utknąłem w sobotę i wciąż nie mogę się wydostać"
Świat
Pożar w Jacobs Well po wypadku awionetki
Prawie 50 stopni na termometrach. Każda iskra może wywołać pożar
Świat
Popada deszcz, deszcz ze śniegiem
Popada deszcz, deszcz ze śniegiem i mokry śnieg. Pogoda na dziś
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom