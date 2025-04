W tych regionach mogą pojawić się burze

Według prognoz front przyniesie na ogół słabe, krótkotrwałe i częste burze z opadami deszczu do 10 l/mkw. oraz silnym wiatrem (porywy do 50-60 km/h). Lokalnie mogą pojawić się pojedyncze i intensywne wyładowania. Najgorszy scenariusz przewiduje ulewne opady deszczu do 15-20 l/mkw., wiatr z porywami do 60-80 km/h i lokalne słabe opady gradu.