Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Tu może być niebezpiecznie na drogach. Prognoza zagrożeń IMGW

Mgły
Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał prognozę zagrożeń na poniedziałek. W części kraju mogą pojawić się mgły, które znacznie ograniczą widzialność. Sprawdź, gdzie pogoda może być niebezpieczna.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał prognozę zagrożeń na poniedziałek.

Prognoza zagrożeń IMGW na poniedziałek - gęsta mgła

Synoptycy prognozują, że w poniedziałek w części kraju może pojawić się mgła. Ostrzeżenia mogą zostać wydane w województwach:

  • śląskim, w powiatach: pszczyńskim, Tychy, bieruńsko-lędzińskim, Mysłowice, Jaworzno;
  • małopolskim, w północnej połowie województwa oraz powiecie nowotarskim;
  • świętokrzyskim, poza powiatami północnymi i północno-zachodnimi.
Prognoza zagrożeń na poniedziałek
Prognoza zagrożeń na poniedziałek
Źródło: IMGW

Czym jest prognoza zagrożeń

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Autorka/Autor: kp

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Marcin Bielecki

Udostępnij:
TAGI:
IMGWmgła
Czytaj także:
Niedźwiedzie brunatne
Ich dieta jest bardzo elastyczna. Dzięki temu wzmacniają ekosystemy
Nauka
Mroźna, zimna noc
Gdzie nocą będzie poniżej zera
Atak zimy przyczynił się do karambolu w stanie Iowa
Atak zimy. Samochód wbił się w ciężarówkę
Świat
Skutki powodzi w Indonezji
Najrzadsze małpy świata ginęły w powodzi. Populacja zagrożona
Świat
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Kiedy przyjdzie mróz
Madera
Na Maderze wiało tak, że łamały się drzewa
Świat
Blackpool, 2018
Szykują worki z piaskiem. Nadchodzą ulewy
Świat
USA
Uderzenie chłodu. Alarmy dla prawie 50 milionów ludzi
Świat
Powodzie w Boliwii
Zawalony most, zniszczone domy. Kilkadziesiąt zaginionych
Świat
Prognozowane opady marznące
Niebezpieczny poranek. Są ostrzeżenia
Deszcz, parasol, jesień, wczesna zima
Niedziela jednym da przejaśnienia, a innym - opady
Naukowcy odkryli w starych danych planetę niczym Tatooine
Odkryli planetę niczym z "Gwiezdnych wojen"
Nauka
Możliwy deszcz ze śniegiem
Miejscami może spaść mokry śnieg
Po ulewnych opadach rzeka Nooksack porwała dom w mieście Deming w stanie Waszyngton
Dom płynął środkiem rzeki
Świat
Wiatr, pochmurno, zima, wczesna wiosna
Ani zimowo, ani wiosennie. Czy pogoda się zmieni?
Mocniejsza fala chłodu po świętach obejmująca Polskę, odchylenie temperatury poniżej normy na wys. 1,5 km wg modelu GFS
Pochód ciepła może skończyć się uderzeniem zimna i śnieżyc
Arleta Unton-Pyziołek
Mgła tule nad Kalifornią
Mgła na kilkaset kilometrów. Jak powstała
Świat
Akcja ratunkowa na zboczach Małego Giewontu
Wypadek w Tatrach. Turysta spadł sto metrów ze szlaku
Polska
Piorun
Burze z piorunami nie dają im spokoju. Nie żyje 14 osób
Świat
Szop pracz "włamał" do sklepu z alkoholami
Szop, który włamał się do sklepu z alkoholem, może być recydywistą
Świat
Po ulewach w Strefie Gazy
Ostrzał uszkodził dom, ulewa go powaliła
Świat
Niedźwiedź polarny
Do końca stulecia mogą zniknąć. Ratunkiem są zmiany genetyczne
Nauka
Podtopienia w hrabstwie Skagit
Ewakuowano całe miasto. "Robimy wszystko, co w naszej mocy"
Świat
Mgła w Polsce
Alarmy IMGW. Trudne warunki o poranku
Deszcz ze śniegiem
Miejscami może padać deszcz ze śniegiem
Służby ze stanu Waszyngton uratowały mężczyznę z dachu samochodu
Ratowali mieszkańców helikopterami ze strychów i dachów samochodów
Świat
W hiszpańskiej Galicji fale dochodziły do siedmiu metrów
Groźna pogoda w Hiszpanii. Fale mogą mieć nawet siedem metrów
Świat
Mroźna noc
W części kraju noc będzie mroźna
Przywrócona przyczepa w obiekcie "Christmas in Color"
Zniszczył świąteczne dekoracje i przewrócił przyczepę
Świat
Tuvalu
Ich archipelagowi grozi zalanie. Pierwsi migranci klimatyczni dotarli do Australii
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom