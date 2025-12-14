Tu może być niebezpiecznie na drogach. Prognoza zagrożeń IMGW

Prognoza pogody na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał prognozę zagrożeń na poniedziałek.

Prognoza zagrożeń IMGW na poniedziałek - gęsta mgła

Synoptycy prognozują, że w poniedziałek w części kraju może pojawić się mgła. Ostrzeżenia mogą zostać wydane w województwach:

śląskim , w powiatach: pszczyńskim, Tychy, bieruńsko-lędzińskim, Mysłowice, Jaworzno;

małopolskim , w północnej połowie województwa oraz powiecie nowotarskim;

świętokrzyskim, poza powiatami północnymi i północno-zachodnimi.

Prognoza zagrożeń na poniedziałek Źródło: IMGW

Czym jest prognoza zagrożeń

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.