Prognoza

Gęste mgły. W wielu miejscach warunki do jazdy mocno się pogorszą

Gęsta mgła
Prognoza pogody na środę
Źródło: tvnmeteo.pl
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej planują wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstymi mgłami Sprawdź, gdzie widzialność może być ograniczona.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał prognozę zagrożeń na najbliższe kilka dni. Wynika z niej, że w dużej części kraju pojawią się gęste mgły.

Prognoza zagrożeń IMGW na czwartek

W czwartek IMGW planuje wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstymi mgłami w województwach: dolnośląskim, opolskim, śląskim (poza powiatami południowymi), świętokrzyskim, małopolskim (w powiatach północnych i powiecie nowotarskim), podkarpackim (w powiatach północno-zachodnich i wschodnich).

Źródło: IMGW

Prognoza zagrożeń IMGW na piątek

W piątek żółte alarmy przed gęstymi mgłami mogą pojawić się w województwach: opolskim, małopolskim (w powiatach północnych), podkarpackim (w powiatach północno-zachodnich) i świętokrzyskim (z wyłączeniem powiatów północnych).

Źródło: IMGW

Prognoza zagrożeń IMGW na sobotę

W pierwszy dzień weekendu mgły mogą snuć się na południu kraju. Ostrzeżenia przed nimi mogą obowiązywać w województwach: dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim.

Źródło: IMGW

Prognoza zagrożeń IMGW na niedzielę

Również na niedzielę synoptycy IMGW prognozują mgły. Alarmy przed nimi mogą zostać wydane w województwach: śląskim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim.

Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Źródło: Małgorzata Latos/PAP

Autorka/Autor: anw

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

TAGI:
IMGWprognoza pogodypogodamgła
