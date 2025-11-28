Logo TVN24
"Kuźnia pogody" pracuje. Jaką zimę wykuje dla Polski?

Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Pogoda na zimę i Boże Narodzenie
Pogoda na zimę i Boże Narodzenie
Źródło: Shutterstock
Jaka będzie zima w Polsce? Odpowiedź na to pytanie może właśnie kształtować się tysiące kilometrów stąd. Oceany mają ogromny wpływ na to, czy dana pora roku okaże się ciepła i łagodna, czy też mroźna, sucha lub śnieżna. Jednym z kluczowych miejsc na pogodotwórczej mapie świata są tropikalne regiony Pacyfiku, gdzie tworzy się słynny El Nino. Zmiany temperatury wody w tym regionie mają gigantyczny wpływ na życie wielu ludzi - nie tylko tych zamieszkujących wybrzeża Oceanu Spokojnego.
Kluczowe fakty:
  • Woda pokrywa większość naszej planety, nic zatem dziwnego, że to w dużych zbiornikach wodnych często kształtują się losy lądowych zjawisk atmosferycznych.
  • Wśród najważniejszych dla kształtowania pogody zjawisk jest ENSO - cykl zmian temperatury powierzchni wód wschodniego i centralnego Oceanu Spokojnego. Ma on trzy fazy, a obecnie znajdujemy się w tej chłodnej, nazywanej zjawiskiem La Nina.
  • Czy jednak gigantyczna anomalia na dalekim Pacyfiku może wpłynąć na to, czy święta w Polsce będą białe?
  Więcej aktualnych prognoz znajdziesz na tvnmeteo.pl.

Zimowa pogoda przyszła w tym sezonie do Polski wcześnie, przed rozpoczęciem zimy meteorologicznej 1 grudnia. W przeszłości śnieg pojawiał się już w listopadzie i tworzył regularną pokrywę. W drugiej połowie XX wieku potrafił zjawić się już po 2 października, ale początek "zabielenia się" w Polsce przypadał zazwyczaj na trzecią dekadę listopada.

Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
