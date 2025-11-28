"Kuźnia pogody" pracuje. Jaką zimę wykuje dla Polski?

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Woda pokrywa większość naszej planety, nic zatem dziwnego, że to w dużych zbiornikach wodnych często kształtują się losy lądowych zjawisk atmosferycznych.

Wśród najważniejszych dla kształtowania pogody zjawisk jest ENSO - cykl zmian temperatury powierzchni wód wschodniego i centralnego Oceanu Spokojnego. Ma on trzy fazy, a obecnie znajdujemy się w tej chłodnej, nazywanej zjawiskiem La Nina.

Czy jednak gigantyczna anomalia na dalekim Pacyfiku może wpłynąć na to, czy święta w Polsce będą białe?

Więcej aktualnych prognoz znajdziesz na tvnmeteo.pl

Zimowa pogoda przyszła w tym sezonie do Polski wcześnie, przed rozpoczęciem zimy meteorologicznej 1 grudnia. W przeszłości śnieg pojawiał się już w listopadzie i tworzył regularną pokrywę. W drugiej połowie XX wieku potrafił zjawić się już po 2 października, ale początek "zabielenia się" w Polsce przypadał zazwyczaj na trzecią dekadę listopada.