Żółte alarmy na północy Polski. IMGW ostrzega

Prognoza pogody na wtorek Źródło: tvnmeteo.pl

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) opublikowali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW - gęste mgły

Alarmy pierwszego stopnia przed gęstymi mgłami zostały wydane w województwach:

zachodniopomorskim , w powiatach: koszalińskim, Koszalin, sławieńskim;

pomorskim, w powiatach: bytowskim, słupskim, Słupsk, kościerskim, kartuskim, lęborskim, gdańskim, Gdańsk, Gdynia, Sopot, puckim, wejherowskim.

Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów. Lokalnie mgły mogą być marznące. Alarmy ważne będą od godziny 21 we wtorek do godziny 9 w środę.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW Źródło: IMGW

Czym są ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Opracowała redakcja tvnmeteo.pl