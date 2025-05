Pogoda na niedzielę wyborczą

W kolejnych dniach rozwijać się ma klin ciepła, a to dzięki wyżowi Vanessa, którego centrum 1 czerwca będzie znajdować się nad Włochami. Układ sprzyjać ma wnikaniu ciepłych mas zwrotnikowych znad Maroka i Algierii nad Europę Zachodnią i Środkową.

- Oznacza to, że w masie powietrza ciepłego powstać może front burzowy i linia nawałnic postępująca od zachodu w głąb kraju - podkreśla.

Pogoda na wybory. Gwałtowne burze

W świetle najnowszych wyliczeń modelu amerykańskiego GFS, do południa w niedzielę na Pomorzu Zachodnim, Ziemi Lubuskiej, Dolnym śląsku oraz miejscami w Małopolsce i na Podkarpaciu występować mają przelotne opady deszczu do 5 l/mkw. Zjawiska o natężeniu słabym i umiarkowanym nie będą stanowić zagrożenia. Na obszarze Polski nieobjętym frontem zachmurzenie powinno być umiarkowane i duże. Po południu jednak postępujący od zachodu front chłodny wymusi silne piętrzenie się chmur i rozwój burz - i to miejscami gwałtownych, z gradem.