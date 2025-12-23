Logo TVN24
Prognoza

Pogoda na Wigilię i Boże Narodzenie. Chwyci tęgi mróz. Ile stopni będzie

|
Mróz, zimno
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com
Pogoda na Wigilię i Boże Narodzenie. W najbliższe święta przypomnimy sobie, co to znaczy tęgi mróz. Najniższe wartości, rzędu kilkunastu stopni Celsjusza na minusie, spodziewane są w nocy i nad ranem. A co przyniesie weekend?

Pogodę w Polsce kształtować będzie rozległy, silny wyż Hella z centrum nad Morzem Północnym, który razem z niżem znad północnej Rosji spowoduje silną adwekcję (napływ) mroźnego, suchego powietrza arktycznego pochodzącego z północnych rejonów Morza Barentsa. Hella we współpracy z ułożonym pionowo pod nim niżem Nils z centrum w rejonie Korsyki skutecznie blokują typową cyrkulację zachodnią - bo na Atlantyku jest wyjątkowo spokojnie, bez aktywnych stref frontowych. Taka sytuacja sprawia, że do naszej części Europy, zmieniając tor napływającego powietrza w specyficzny sposób, ośrodki te tworzą cyrkulację zbliżoną kształtem do odwróconej litery S, nazywaną też blokadą Rexa.

Przed nami mroźny okres z przewagą słońca. Podczas trzech najbliższych nocy i o porankach temperatura spadać będzie do -10/-8 stopni Celsjusza, a w lokalnych zastoiskach czy w rejonie górskim nawet do -15/-12 st. C. Wigilia i pierwszy dzień świąt upłyną z całodobowym mrozem w całym kraju. Należy pamiętać, że temperatura odczuwalna przy okresowo umiarkowanym i dość silnym wietrze z północnego wschodu będzie znacznie niższa niż ta na termometrach. Udając się na pasterkę w wielu miejscach kraju temperatura odczuwalna będzie wynosić nawet -20 st. C.

Czy w święta spadnie śnieg

Szansa na śnieg w okresie świątecznym będzie jedynie najbliższej nocy. W pasie od Wielkopolski po Lubelszczyznę, szczególnie na wzniesieniach terenu, wyżynach mogą wystąpić, słabe przelotne opady śniegu. Zdecydowanie większa szansa na typowy śnieg będzie w rejonie podgórskim i górskim, gdzie słabe opady śniegu mogą powodować przyrost pokrywy śnieżnej lokalnie o 1-5 centymetrów. W Wigilię śnieg będzie możliwy jedynie w pierwszej części dnia lokalnie w Małopolsce, szybko zanikający oraz wzdłuż grzbietów Sudetów i Karpat (słabnący, odsuwający się na południe, rzędu 1-2 cm).

Klatka kluczowa-117777
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Tutaj w Wigilię może zrobić się biało

W Wigilię w przeważającej części kraju będzie pogodnie i słonecznie, przejściowo nieco więcej chmur pojawi się nad Bałtykiem i w rejonie wybrzeża. Na południu w dalszym ciągu spodziewana jest większa ilość chmur z odsuwającymi się i zanikającymi, słabymi opadami śniegu w rejonie podgórskim i górskim (rzędu 1-2 cm). W najcieplejszym momencie dnia zobaczymy na termometrach od -5 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez -4/-3 st. C w centrum, do -2/-1 st. C na południu i zachodzie. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Okresami w południowej części kraju okaże się dość silny, a w górach silny z porywami do 50-70 kilometrów na godzinę. Lokalnie możliwe są zawieje śnieżne.

Niebezpiecznie na drogach. Ostrzeżenia w 15 województwach

Niebezpiecznie na drogach. Ostrzeżenia w 15 województwach

Polska

Polska
Są takie miejsca w Polsce, gdzie zrobiło się biało

Są takie miejsca w Polsce, gdzie zrobiło się biało

Polska

Całodobowy mróz

W czwartek nad ranem prognozowane są spadki temperatury do -10/-6 st. C w całym kraju, lokalnie możliwe jest nawet -15/-12 st. C. W ciągu dnia na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie i słonecznie, a także bez opadów. Termometry pokażą w całym kraju wartości rzędu -4/-2 st. C. Powieje północno-wschodni i zmienny, słaby wiatr.

W piątek w centrum i na południu będzie pogodnie - zapowiadane jest zachmurzenie małe i umiarkowane. Wzrost zachmurzenia do dużego i przejściowo całkowitego pojawi się w północnej części kraju, padać nie powinno. Temperatura wyniesie od -1 st. C na Dolnym Śląsku i w centrum, przez 0 st. C na Podkarpaciu, do 1-2 st. C na północy. Wiatr na zachodzie powieje ze zmiennych kierunków, w centrum - z zachodu. Będzie przeważnie słaby, jedynie na wschodzie nadciągnie z północnego zachodu, będzie umiarkowany, a okresami dość silny.

Klatka kluczowa-117764
Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Co czeka nas po świętach

Sobota upłynie pod znakiem pochmurnej aury z zamgleniami w przeważającej części kraju, a na północnym wschodzie z opadami mżawki (rano i wieczorem marznącej). Na więcej przejaśnień mogą liczyć mieszkańcy Dolnego i Górnego Śląska, a na rozpogodzenia - ci, co są w górach. Temperatura będzie wyrównana w całym kraju w granicach 0-2 st. C. Słaby wiatr na południowym zachodzie powieje z kierunków zmiennych. W pozostałej części kraju nadciągnie z północnego zachodu, porywy będą umiarkowane lub silne.

Niedziela przyniesie zachmurzenie duże i umiarkowane z przelotnymi opadami deszczu ze śniegiem (przejściowo śniegu) na wschodzie kraju. Na termometrach zobaczymy 1-3 st. C w całym kraju. Powieje północno-zachodni umiarkowany i dość silny wiatr, na północy okresami silny w porywach osiągnie do 50-70 km/h.

Syndrom świątecznego drzewka. Jak się objawia?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Syndrom świątecznego drzewka. Jak się objawia?

Zuzanna Kuffel

Autorka/Autor: Tomasz Wakszyński

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: LOUIS-MICHEL DESERT/Shutterstock

Tomasz Wakszyński
Synoptyk tvnmeteo.pl
