Pogoda na weekend. Uwaga, aura będzie trudna

Prognozowane opady deszczu w kolejnych dniach Źródło: tvnmeteo.pl

W ciągu najbliższej doby zachodnia i północna część kraju znajdzie się w zasięgu płytkiej zatoki niżu znad Północnej Skandynawii ze strefą pofalowanego, chłodnego frontu atmosferycznego, za którym napłynie do Polski łagodniejsze powietrze polarne znad Atlantyku. Natomiast pogoda w południowej i wschodniej części Polski w dalszym ciągu kształtowana będzie przez słabogradientowy obszar podwyższonego ciśnienia, rozciągający się od Półwyspu Iberyjskiego, przez Bałkany, po środkową Rosję.

Pogoda na 5 dni

Jaki wpływ na pogodę będą miały powyższe układy? Otóż na północy i zachodzie Polski prognozowane jest całkowite zachmurzenie ze słabymi opadami deszczu, wędrującymi od zachodu w głąb kraju, przy czym, co bardzo istotne, w ciągu nocy w pasie od Pomorza po Wielkopolskę występować będą opady marznącego deszczu powodujące gołoledź - warunki na drogach będą bardzo trudne. W ciągu dnia strefa frontowa bardzo powoli przemieszczać się będzie dalej na wschód, tak więc opady marznące wstępować będą w pasie od Dolnego Śląska (głównie jego południowej części), przez Wielkopolskę, Kujawy, po Pomorze oraz Warmię i Mazury.

Wschodnia i południowa cześć Polski, będąca w zasięgu układu wysokiego ciśnienia charakteryzować się będzie przewagą dużego i całkowitego zachmurzenia z lokalnymi rozpogodzeniami oraz mgłami marznącymi, które prognozowane są zwłaszcza na południu kraju - tam widzialność w ciągu nocy ograniczona ma być do 100-200 metrów, w ciągu dnia do 400-800 metrów.

Prognozowane temperatury powietrza w kolejnych dniach Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na weekend

W sobotę na północy, zachodzie i w centrum kraju prognozowane jest całkowite zachmurzenie z opadami deszczu i deszczu marznącego w pasie od Dolnego Śląska, przez Wielkopolskę i Kujawy, po Pomorze oraz Warmię i Mazury. Na pozostałym obszarze kraju wystąpi zachmurzenie duże z lokalnymi rozpogodzeniami. Na południu, zwłaszcza nad ranem, pojawią się gęste mgły marznące. Temperatura maksymalna nie przekroczy -1/0 stopnia Celsjusza w centrum, przez 0-2 st. C na wschodzie, do 5-7 st. C na północnym zachodzie. Powieje wiatr słaby i zmienny.

Kolejne dni nie przyniosą znaczącej poprawy warunków atmosferycznych. Niedziela będzie pochmurna, na wschodzie mglista z niewielkimi przejaśnieniami i rozpogodzeniami na południu i zachodzie. Poniedziałek również będzie pochmurny, miejscami spadnie deszcz, który może stać się deszczem marznącym. We wtorek i w środę prognozowane są większe rozpogodzenia na południu i zachodzie, natomiast w północno-wschodniej części kraju będzie nadal pochmurno.

W niedzielę aura będzie pochmurna z silnymi zamgleniami i mgłami na wschodzie kraju. Lokalnie spodziewane są przejaśnienia i rozpogodzenia, możliwe jedynie na południu i zachodzie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 0-1 st. C na północnym wschodzie i w centrum, do 4-6 st. C na zachodzie. Odczuwalny będzie wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

Prognozowane opady deszczu w kolejnych dniach Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na poniedziałek

W poniedziałek wystąpi zachmurzenie ze słabymi opadami deszczu w pasie od Dolnego Śląska po Suwalszczyznę, których suma wyniesie 1-5 litrów na metr kwadratowy. Rozpogodzenia możliwe będą jedynie na zachodzie. Temperatura maksymalna wyniesie od 1-2 st. C na północnym wschodzie i w centrum, do 4-6 st. C na Pomorzu Zachodnim i Podkarpaciu. Wiać będzie wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

Pogoda na wtorek

Wtorek będzie pochmurny z przejaśnieniami i rozpogodzeniami jedynie na południu i zachodzie. Opady deszczu nie wystąpią. Temperatura maksymalna nie przekroczy 1-2 st. C na północnym wschodzie i w centrum kraju oraz 3-5 st. C na południu i zachodzie. Powieje wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

Pogoda na środę

W środę aura będzie pochmurna z większymi rozpogodzeniami na południu i zachodzie. Opady deszczu nie są prognozowane. Temperatura maksymalna wyniesie od 0-2 st. C na północnym wschodzie do 4-6 st. C na południu i zachodzie. Powieje wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.