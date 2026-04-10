Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na weekend. Już wkrótce temperatura zacznie rosnąć. Ile stopni będzie

|
Wiosna, słońce, ciepło
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com
Pogoda. W weekend w części kraju mogą pojawić się słabe opady deszczu. Większą zmianę aury odczujemy po niedzieli, kiedy temperatura zacznie rosnąć. W pierwszej połowie przyszłego tygodnia termometry mogą pokazać nawet 17-18 stopni.

Polska pozostanie pod dominującym wpływem rozległego wyżu Quirin znad północno-zachodniej Rosji. Z jego wschodnich peryferii napływać będzie do naszego kraju chłodna masa powietrza pochodzenia arktycznego, co znów przełoży się na liczne przymrozki.

Pogoda na weekend

W sobotę utrzyma się na ogół zachmurzenie małe, a na zachodzie - duże. Na wschodzie przejściowo okaże się ono całkowite. Lokalnie na krańcach wschodnich możliwy jest słaby, przelotny deszcz do dwóch litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 8-10 stopni Celsjusza na wschodzie i w centrum, do 13-14 st. C na zachodzie kraju. Powieje słaby, na wschodzie umiarkowany, północno-wschodni wiatr.

Kolejne dni nie przyniosą znaczących zmian w pogodzie - ta w dalszym ciągu w przeważającej części kraju kształtowana będzie przez rozległy i stabilny wyż znad północno-zachodniej Rosji, którego klin rozciągał się będzie aż po Bałkany i Turcję. Od zachodu stopniowo napływać będzie cieplejsze powietrze z południa Europy, które obejmie również południową i częściowo centralną część naszego kraju.

Niedziela zapowiada się z dużym zachmurzeniem z rozpogodzeniami, przejściowo na wschodzie całkowitym, padać nie powinno. Na termometrach zobaczymy od 10-12 st. C na wschodzie do 13-15 st. C na zachodzie i w centrum kraju. Powieje umiarkowany, północno-wschodni wiatr, a na zachodzie - południowo-zachodni.

Klatka kluczowa-351573
Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Nawet 18 stopni

Pierwszy dzień tygodnia przyniesie pogodną aurę. Większe zachmurzenie pojawi się jedynie na na północy, padać nie powinno. Termometry wskażą od 11-13 st. C na północnym wschodzie do 16-18 st. C na południowym zachodzie. Nadciągnie umiarkowany wiatr, na zachodzie w porywach dość silny, południowo-wschodni.

We wtorek możemy spodziewać się pogodnej aury bez opadów. Na termometrach zobaczymy od 12-14 st. C na północnym wschodzie do 16-18 st. C na południu kraju. Powieje umiarkowany wiatr, na zachodzie w porywach dość silny, południowo-wschodni.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Środa przyniesie na zachodzie duże i całkowite zachmurzenie z opadami deszczu. Na wschodzie i w centrum powinno być dość pogodnie. Temperatura wzrośnie od 13-14 st. C na północy i w centrum do 15-17 st. C na południu kraju. Powieje słaby i umiarkowany, północny wiatr.

Klatka kluczowa-351585
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
prognozapogodaprognoza pogody
Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom