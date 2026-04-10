Prognoza Pogoda na weekend. Już wkrótce temperatura zacznie rosnąć. Ile stopni będzie Damian Zdonek |

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Polska pozostanie pod dominującym wpływem rozległego wyżu Quirin znad północno-zachodniej Rosji. Z jego wschodnich peryferii napływać będzie do naszego kraju chłodna masa powietrza pochodzenia arktycznego, co znów przełoży się na liczne przymrozki.

Pogoda na weekend

W sobotę utrzyma się na ogół zachmurzenie małe, a na zachodzie - duże. Na wschodzie przejściowo okaże się ono całkowite. Lokalnie na krańcach wschodnich możliwy jest słaby, przelotny deszcz do dwóch litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 8-10 stopni Celsjusza na wschodzie i w centrum, do 13-14 st. C na zachodzie kraju. Powieje słaby, na wschodzie umiarkowany, północno-wschodni wiatr.

Kolejne dni nie przyniosą znaczących zmian w pogodzie - ta w dalszym ciągu w przeważającej części kraju kształtowana będzie przez rozległy i stabilny wyż znad północno-zachodniej Rosji, którego klin rozciągał się będzie aż po Bałkany i Turcję. Od zachodu stopniowo napływać będzie cieplejsze powietrze z południa Europy, które obejmie również południową i częściowo centralną część naszego kraju.

Niedziela zapowiada się z dużym zachmurzeniem z rozpogodzeniami, przejściowo na wschodzie całkowitym, padać nie powinno. Na termometrach zobaczymy od 10-12 st. C na wschodzie do 13-15 st. C na zachodzie i w centrum kraju. Powieje umiarkowany, północno-wschodni wiatr, a na zachodzie - południowo-zachodni.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Nawet 18 stopni

Pierwszy dzień tygodnia przyniesie pogodną aurę. Większe zachmurzenie pojawi się jedynie na na północy, padać nie powinno. Termometry wskażą od 11-13 st. C na północnym wschodzie do 16-18 st. C na południowym zachodzie. Nadciągnie umiarkowany wiatr, na zachodzie w porywach dość silny, południowo-wschodni.

We wtorek możemy spodziewać się pogodnej aury bez opadów. Na termometrach zobaczymy od 12-14 st. C na północnym wschodzie do 16-18 st. C na południu kraju. Powieje umiarkowany wiatr, na zachodzie w porywach dość silny, południowo-wschodni.

Tutaj spadnie deszcz

Środa przyniesie na zachodzie duże i całkowite zachmurzenie z opadami deszczu. Na wschodzie i w centrum powinno być dość pogodnie. Temperatura wzrośnie od 13-14 st. C na północy i w centrum do 15-17 st. C na południu kraju. Powieje słaby i umiarkowany, północny wiatr.

