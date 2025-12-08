Pogoda na jutro - wtorek, 9.12. Nocne opady ominą tylko część kraju

Prognoza pogody na noc Źródło: tvnmeteo.pl

W nocy będzie pochmurnie, choć na południu i południowym wschodzie pojawią się większe przejaśnienia. Przemieszczające się od zachodu na wschód opady deszczu do 5-10 litrów na metr kwadratowy nie obejmą tylko Podkarpacia, Małopolski i Górnego Śląska. Słupki rtęci wskażą od 3 stopni Celsjusza w Małopolsce, przez 6-7 st. C w centrum kraju, do 9-10 st. C na Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Na zachodzie porywy osiągną do 50 kilometrów na godzinę, a na północy - do 60-70 km/h.

Pogoda na jutro - wtorek, 9.12

Na południowym zachodzie szykuje się pochmurny dzień, ale można liczyć na przejaśnienia. W Małopolsce i na Śląsku na ogół nie będzie padać - w innych rejonach okresami spadnie deszcz do 5 l/mkw., a na północnym wschodzie - do 10 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 8 st. C na Podlasiu, przez 10 st. C w centrum kraju, do 13 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z zachodu będzie umiarkowany i dość silny, w porywach - szczególnie na północy - wiejący z prędkością do 50-60 km/h.

Warunki biometeo

We wtorek wilgotność powietrza w Polsce będzie wysoka - wyniesie od nieco poniżej 80 procent na południowym zachodzie do ponad 90 procent w północnej, wschodniej i częściowo centralnej części kraju. Warunki biometeo okażą się niekorzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pochmurna, okresami popada. Na termometrach pokaże się co najmniej 6 st. C. Wiatr z południowego zachodu będzie umiarkowany. Ciśnienie lekko spada, o północy wyniesie 1003 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Wtorek w stolicy zapowiada się pochmurnie, okresami spadnie deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 10 st. C. Powieje umiarkowanie, na ogół z zachodu. Ciśnienie będzie się lekko zmniejszać, w południe spadnie do 1001 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka pochmurna noc z okresowym deszczem. Temperatura spadnie do 7 st. C. Odczuwalny będzie umiarkowany i dość silny wiatr z południowego zachodu. Ciśnienie lekko spada, o północy wyniesie 1011 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Dzień w Trójmieście również będzie pochmurny i z okresowymi opadami deszczu. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 11 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, na ogół z kierunków zachodnich. Ciśnienie będzie się wahać, w południe sięgnie 1012 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Nocą w Poznaniu będzie pochmurnie, a okresami spadnie deszcz. Temperatura osiągnie co najmniej 7 st. C. Wiatr, wiejący z południowego zachodu, będzie umiarkowany i dość silny. Ciśnienie lekko spada, o północy wyniesie 1003 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

We wtorek niebo nad Poznaniem zakryją chmury, z których chwilami popada. Na termometrach pokaże się maksymalnie 11 st. C. Powieje umiarkowanie, na ogół z zachodu. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 1005 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Mieszkańcy Wrocławia mogą spodziewać się pochmurnej nocy. Z jednej strony pojawią się przejaśnienia, z drugiej - okresami spadnie deszcz. Termometry wskażą przynajmniej 7 st. C. Wiatr z południowego zachodu okaże się umiarkowany i dość silny. Ciśnienie lekko się obniża, o północy wyniesie 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Wtorek przyniesie we Wrocławiu chmury, ale także przejaśnienia. Temperatura wyniesie maksymalnie 13 st. C. Da się odczuć umiarkowany wiatr, na ogół wiejący z zachodu. Ciśnienie będzie się wahać, w południe sięgnie 1003 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie zapowiada się na pochmurną, ale z większymi przejaśnieniami. Słupki rtęci wskażą minimum 3 st. C. Wiatr z południowego zachodu będzie umiarkowany. Ciśnienie lekko spada, o północy wyniesie 995 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Szykuje się pochmurny dzień w Krakowie. Termometry pokażą maksymalnie 11 st. C. Powieje umiarkowanie z południowego zachodu. Ciśnienie będzie lekko się zmniejszać, w południe spadnie do 992 hPa.

