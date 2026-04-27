Prognoza Pogoda na jutro - wtorek, 28.04. Zimna noc w części kraju Damian Zdonek |

Pogoda na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Przed nami pogodna noc bez opadów. Temperatura minimalna wyniesie od -4/-2 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez -2/0 st. C w centrum, do 2-4 st. C na południowym zachodzie. Powieje słaby, północny wiatr.

Pogoda na jutro - wtorek, 28.04

Wtorek przyniesie zmienne zachmurzenie - od małego na południu i zachodzie do umiarkowanego i dużego na pozostałym obszarze kraju. Na północnym wschodzie Polski pojawią się słabe, przelotne opady deszczu rzędu 1-2 litrów na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie od 8-9 st. C na północnym wschodzie, przez 10-11 st. C w centralnych regionach, do 13-14 st. C na zachodzie Polski. Powieje słaby i umiarkowany, na wschodzie w porywach dość silny wiatr z północy i północnego wschodu.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wyniesie od 40 do ponad 60 procent. W przeważającej części kraju będzie chłodno, tylko mieszkańcy północnego wschodu i wschodu odczują zimno. Warunki biometeo okażą się neutralne, jedynie na północnym wschodzie i wschodzie - niekorzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie zapowiada się pogodnie, bez opadów. Temperatura minimalna wyniesie -2/-1 st. C. Powieje północy, słaby wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1020 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka we wtorek duże zachmurzenie, ale padać nie powinno. Termometry wskażą maksymalnie 10-11 st. C. Wiatr północny, okaże się umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 1022 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Gdańsku, Gdyni, Sopocie będzie pogodnie, bez opadów. Na termometrach zobaczymy 0-1 st. C. Wiatr północno-wschodni, powieje słabo. Ciśnienie o północy wyniesie 1025 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Wtorek w Gdańsku, Gdyni, Sopocie przyniesie duże zachmurzenie. Możliwy jest słaby, przelotny opad deszczu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 8-9 st. C. Wiatr z północy powieje umiarkowanie, chwilami porywiście. Ciśnienie w południe wyniesie 1027 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu dopisze pogodna aura, nie będzie padać. Temperatura minimalna wyniesie -1/0 st. C. Wiatr północno-wschodni, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 1013 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Poznań

Na wtorek w Poznaniu prognozuje się pogodna aurę bez opadów. Słupski rtęci pokażą 13-14 st. C. Wiatr północno-wschodni, okaże się umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 1015 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu będzie pogodna i bez opadów. Termometry wskażą 3-4 st. C. Wiatr północno-wschodni, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 1008 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Przed mieszkańcami Wrocławia pogodny i słoneczny wtorek bez opadów. Temperatura maksymalna wyniesie 13-14 st. C. Powieje północn-wschodni, umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1010 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie zapowiada się pogodnie, bez opadów. Temperatura minimalna osiągnie 2-3 st. C. Wiatr będzie zmienny, słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 996 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Kraków

We wtorek w Krakowie wystąpi duże zachmurzenie z rozpogodzeniami, nie powinno padać. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 11-12 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego wschodu. Ciśnienie w południe wyniesie 995 hPa i będzie wzrastać.

