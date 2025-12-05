Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na jutro - sobota, 6.12. Noc będzie pochmurna, miejscami deszczowa

|
Nocą drogi zrobią się śliskie od deszczu
Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro, czyli na sobotę, 6.12. Nocą pojawi się sporo chmur, miejscami spadnie deszcz i rozwiną się mgły. W dzień aura również nie dopisze. Na termometrach zobaczymy do 8 stopni.

Noc będzie pochmurna z przejaśnieniami w centrum i na wschodzie kraju. Miejscami spadnie do 3 l/mkw. deszczu i będzie mglisto. Temperatura minimalna wyniesie od 0 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku, przez 3-4 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na Warmii i Mazurach. Powieje wiatr południowy, słaby i umiarkowany.

Klatka kluczowa-78535
pogoda na noc

Pogoda na jutro - sobota, 6.12.

Sobota zapowiada się pochmurnie z większymi przejaśnieniami na zachodzie oraz południowym wschodzie. W pasie od Zatoki Gdańskiej, Warmii i Suwalszczyzny, przez Mazowsze, Ziemię Łódzką, po Śląsk Opolski i Górny pojawią się słabe opady deszczu do 1-3 litrów na metr kwadratowy. Miejscami będzie mglisto. Temperatura maksymalna wyniesie od 5-6 stopni Celsjusza w północnej połowie kraju, przez 7 st. C w centrum, do 8 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wiatr z południowego wschodu będzie słaby i umiarkowany.

Klatka kluczowa-78428
Pogoda w sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w sobotę

Najwyższa wilgotność powietrza będzie we wschodniej części kraju, gdzie osiągnie miejscami ponad 90 procent. Im dalej na zachód, tym powietrze okaże się bardziej suche - w zachodniej Polsce wilgotność powietrza wyniesie poniżej 70 procent. W całym kraju poczujemy chłód. W zachodniej i wschodniej części kraju warunki biometeo będą neutralne, w pozostałych miejscach - niekorzystne.

Klatka kluczowa-78368
Warunki biometeo w sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pochmurna. Pojawią się przejaśnienia, ale i mgły. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 4 st. C. Powieje wiatr południowy, słaby. Ciśnienie będzie lekko rosło, o północy dojdzie do 1005 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W sobotę w Warszawie będzie pochmurno. Okresami spadnie słaby deszcz. Temperatura maksymalna nie przekroczy 6 st. C. Odczuwalny będzie wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie lekko spadać, w południe wyniesie 1004 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Nocne niebo nad Gdańskiem, Gdynią, Sopotem będzie pochmurne. Okresami popada. Na termometrach zobaczymy co najmniej 4 st. C. Powieje słabo z południa. Ciśnienie będzie lekko rosło, o północy dojdzie do 1014 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Sobota w Trójmieście będzie pochmurna, okresami spadnie słaby deszcz. Temperatura maksymalna nie przekroczy 6 st. C. Powieje wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie lekko się obniżać, w południe wyniesie 1014 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu będzie pochmurna, okresami słabo popada. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 3 st. C. Powieje słaby wiatr z południowego zachodu. Ciśnienie będzie lekko rosło, o północy dojdzie do 1004 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W sobotę w Poznaniu wystąpi zachmurzenie z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna nie przekroczy 5 st. C. Odczuwalny będzie wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie lekko spadać, w południe wyniesie 1002 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu będzie pochmurna. Na termometrach pokaże się co najmniej 0 st. C. Powieje wiatr południowy, słaby. Ciśnienie będzie lekko rosło, o północy dojdzie do 1001 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W sobotę we Wrocławiu będzie pochmurno. Na słupkach rtęci zobaczymy maksymalnie 7 st. C. Wiał będzie wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie się lekko obniżać, w południe wyniesie 999 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie będzie pochmurna, okresami pojawi się deszcz. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 2 st. C. Wiać będzie wiatr południowy, słaby. Ciśnienie będzie lekko rosło, o północy dojdzie do 990 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W sobotę w Krakowie będzie pochmurno i mglisto, ale z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 8 st. C. Powieje wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie lekko spadać, w południe wyniesie 989 hPa.

Klatka kluczowa-78393
Warunki drogowe w nocy
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
pogodaprognozaprognoza pogody
Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Ulewa w południowo-zachodniej Francji doprowadziła do zawalenia się budynku
Groźna pogoda we Francji. Trąba powietrzna uszkodziła dom
Świat
Foka wskoczyła do nowozelandzkiego baru
"O mój Boże, co mamy zrobić?"
Świat
Puma
"To niesamowite, że mieliśmy pumę w mieście"
Świat
Mgły w Polsce
Tu pogoda sprawi kłopoty. IMGW ostrzega
Prognoza
Deszcz, jesień, zima, grudzień, Polska
Eksplozja ciepła w grudniu. Może być nawet 15 stopni
Prognoza
Ślad dinozaura
Tutaj dinozaury mogły stać w korkach
Świat
Latarnia morska Portland Head w Cape Elizabeth, Maine, USA
"Jeden z najszybciej ocieplających się regionów na świecie"
Świat
Jedna z gęsi w parku w Royse City w Teksasie
Poturbowały ją gęsi, w ciężkim stanie trafiła do szpitala
Świat
Spacer łosia
"Z pozoru wydawała się spokojna"
WARSZAWA
Kot uratowany po powodzi w Sumatrze
Odnaleźli go w ruinach. Przeżył tydzień bez jedzenia i wody
Świat
Fala ciepła nad Polską między 9-11 grudnia, prognoza odchylenia temperatury powyżej normy na wysokości 1,5 kilometra
Przewrót w modelach. Najnowsze prognozy na grudzień i święta
Arleta Unton-Pyziołek
Foka wypłynęła na brzeg w porcie w Kołobrzegu
Nietypowy gość w Kołobrzegu. "Po prostu odpoczywa"
Polska
Ostatnia Pełnia w 2025 roku tylko zza chmur
Zimny Księżyc na waszych zdjęciach
Polska
Zima, mgła
Trudne warunki na drogach. Obowiązują żółte alarmy
Prognoza
Pochmurno, deszczowo, chłodno, jesień
To będzie pochmurny, ale ciepły grudniowy dzień
Prognoza
Noc, ślisko, opady marznące, szklanka, mgła, zamglenia
Trudna noc na drogach. Wiele województw z ostrzeżeniami
Prognoza
Trzęsienie ziemi w okolicach Dayton w Nevadzie
Trzęsienie ziemi, którego nie było. "Nigdy nie mieliśmy takiego fałszywego alarmu"
Świat
Deszcz, noc, ulewny deszcz
Czeka nas pochmurna i mglista noc
Prognoza
Ozzy to pies z najdłuższym językiem na świecie
Ten pies ma najdłuższy język na świecie
Świat
Wylesianie w Indonezjii
Zginęło już ponad 800 osób. Katastrofa bardziej zabójcza przez wylesianie?
Świat
Deszcz, opady, zimno, mokro, pochmurno
Już niedługo będzie nawet 10 stopni, a może i więcej
Prognoza
Szop pracz (Procyon lotor)
Chciał uratować ranne zwierzę, mógł sam umrzeć
Świat
Trzęsienie ziemi tuż przy wybrzeżu Silverdale w hrabstwie Lancashire
Trzęsienie ziemi w Anglii. "Jakby nastąpiła podziemna eksplozja"
Świat
Po śnieżycach odśnieżyli ponad 900 samochodów
Burza śnieżna zasypała komis. Musieli odkopać setki pojazdów
Świat
Smog
Alert RCB. "Unikaj aktywności na zewnątrz"
Smog
GettyImages-2248949821
Kataklizm uwięził turystki na wyspie. Brakuje im wody i jedzenia
TVN24
Śnieżyce nawiedziły północną część japońskiej wyspy Honsiu
Odwołane loty, wypadki na drogach. Zmagają się ze śnieżycami
Świat
Spadające Geminidy
Nadchodzą noce spadających gwiazd
Polska
Zima, gęsta mgła
Gęste mgły. W tych miejscach trzeba uważać
Prognoza
Deszcz, mżawka i lokalne mgły mogą utrudniać jazdę
Mglisto i pochmurnie z niekorzystnym biometem
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom