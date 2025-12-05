Prognoza pogody na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Noc będzie pochmurna z przejaśnieniami w centrum i na wschodzie kraju. Miejscami spadnie do 3 l/mkw. deszczu i będzie mglisto. Temperatura minimalna wyniesie od 0 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku, przez 3-4 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na Warmii i Mazurach. Powieje wiatr południowy, słaby i umiarkowany.

Pogoda na jutro - sobota, 6.12.

Sobota zapowiada się pochmurnie z większymi przejaśnieniami na zachodzie oraz południowym wschodzie. W pasie od Zatoki Gdańskiej, Warmii i Suwalszczyzny, przez Mazowsze, Ziemię Łódzką, po Śląsk Opolski i Górny pojawią się słabe opady deszczu do 1-3 litrów na metr kwadratowy. Miejscami będzie mglisto. Temperatura maksymalna wyniesie od 5-6 stopni Celsjusza w północnej połowie kraju, przez 7 st. C w centrum, do 8 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wiatr z południowego wschodu będzie słaby i umiarkowany.

Warunki biometeo w sobotę

Najwyższa wilgotność powietrza będzie we wschodniej części kraju, gdzie osiągnie miejscami ponad 90 procent. Im dalej na zachód, tym powietrze okaże się bardziej suche - w zachodniej Polsce wilgotność powietrza wyniesie poniżej 70 procent. W całym kraju poczujemy chłód. W zachodniej i wschodniej części kraju warunki biometeo będą neutralne, w pozostałych miejscach - niekorzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pochmurna. Pojawią się przejaśnienia, ale i mgły. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 4 st. C. Powieje wiatr południowy, słaby. Ciśnienie będzie lekko rosło, o północy dojdzie do 1005 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W sobotę w Warszawie będzie pochmurno. Okresami spadnie słaby deszcz. Temperatura maksymalna nie przekroczy 6 st. C. Odczuwalny będzie wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie lekko spadać, w południe wyniesie 1004 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Nocne niebo nad Gdańskiem, Gdynią, Sopotem będzie pochmurne. Okresami popada. Na termometrach zobaczymy co najmniej 4 st. C. Powieje słabo z południa. Ciśnienie będzie lekko rosło, o północy dojdzie do 1014 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Sobota w Trójmieście będzie pochmurna, okresami spadnie słaby deszcz. Temperatura maksymalna nie przekroczy 6 st. C. Powieje wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie lekko się obniżać, w południe wyniesie 1014 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu będzie pochmurna, okresami słabo popada. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 3 st. C. Powieje słaby wiatr z południowego zachodu. Ciśnienie będzie lekko rosło, o północy dojdzie do 1004 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W sobotę w Poznaniu wystąpi zachmurzenie z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna nie przekroczy 5 st. C. Odczuwalny będzie wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie lekko spadać, w południe wyniesie 1002 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu będzie pochmurna. Na termometrach pokaże się co najmniej 0 st. C. Powieje wiatr południowy, słaby. Ciśnienie będzie lekko rosło, o północy dojdzie do 1001 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W sobotę we Wrocławiu będzie pochmurno. Na słupkach rtęci zobaczymy maksymalnie 7 st. C. Wiał będzie wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie się lekko obniżać, w południe wyniesie 999 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie będzie pochmurna, okresami pojawi się deszcz. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 2 st. C. Wiać będzie wiatr południowy, słaby. Ciśnienie będzie lekko rosło, o północy dojdzie do 990 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W sobotę w Krakowie będzie pochmurno i mglisto, ale z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 8 st. C. Powieje wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie lekko spadać, w południe wyniesie 989 hPa.

