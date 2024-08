W nocy wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie, na zachodzie i północy okresami duże z przelotnymi opadami deszczu do pięciu litrów na metr kwadratowy. Na zachodzie możliwe są początkowo burze . Temperatura minimalna wyniesie od 13 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 15-16 st. C w centrum kraju, do 17-18 st. C na Mazowszu, Dolnym Śląsku i Podkarpaciu. Powieje północny, słaby i umiarkowany wiatr.

Pogoda na jutro - sobota, 31.08

Na sobotę prognozuje się małe i umiarkowane zachmurzenie, a w pasie od Ziemi Lubuskiej i Dolnego Śląska, przez centrum kraju, po Podlasie, Mazury i Warmię okresami duże z przelotnym deszczem do pięciu l/mkw. W Sudetach możliwe są burze. Termometry pokażą maksymalnie od 22 st. C na Kaszubach i Suwalszczyźnie, przez 26-27 st. C w centrum kraju, do 30-31 st. C na południowym wschodzie. Wiatr będzie wiał z kierunków północnych, słaby i umiarkowany, w burzach - silny.