Pogoda na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W nocy na przeważającym obszarze kraju prognozowane jest duże i całkowite zachmurzenie - z rozpogodzeniami na południu Polski. Na północy i zachodzie spadnie 1-5 litrów na metr kwadratowy słabego deszczu i deszczu marznącego, powodującego gołoledź. Na południu wystąpią mgły marznące, ograniczające widzialność do 100-200 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od -10/-8 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku, przez -6/-4 st. C w centrum, do 2-4 st. C na zachodzie Polski. Powieje wiatr słaby, południowo-wschodni.

Pogoda na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - sobota, 29.11

W sobotę na północy, zachodzie i w centrum kraju prognozowane jest całkowite zachmurzenie z opadami deszczu i deszczu marznącego w pasie od Dolnego Śląska, przez Wielkopolskę i Kujawy, po Pomorze oraz Warmię i Mazury. Na pozostałym obszarze kraju wystąpi zachmurzenie duże z lokalnymi rozpogodzeniami. Na południu, zwłaszcza nad ranem, pojawią się gęste mgły marznące. Temperatura maksymalna nie przekroczy -1/0 stopnia Celsjusza w centrum, przez 0-2 st. C na wschodzie, do 5-7 st. C na północnym zachodzie. Powieje wiatr słaby i zmienny.

Pogoda na sobotę Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w sobotę

Wilgotność w środkowej i północnej części kraju osiągnie nawet 95 procent. Najniższą wartość - 70 procent - odnotujemy na południu. Wszędzie będzie nam chłodno. Sobota przyniesie negatywny biomet na zachodzie, a w pozostałych regionach - neutralny.

Warunki biometeo w sobotę Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie wystąpi duże i całkowite zachmurzenie z zamgleniami. Opady deszczu nie są prognozowane. Na termometrach zobaczymy co najmniej -4 st. C. Wiać będzie wiatr słaby, południowo-wschodni. Ciśnienie i północy wyniesie 1006 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na jutro - Warszawa

W sobotę będzie pochmurno z rozpogodzeniami. Opady deszczu nie są prognozowane. Temperatura maksymalna nie przekroczy 0-1 st. C. Powieje wiatr słaby, południowy. Ciśnienie w południe wyniesie 1004 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Nocne niebo nad Gdańskiem, Gdynią, Sopotem będzie pochmurne. Nad ranem lokalnie spadnie 2-5 l/mkw. marznącego deszczu, który spowoduje gołoledź. Warunki na drogach i chodnikach będą bardzo trudne. Temperatura minimalna wyniesie -1/0 st. C. Powieje wiatr umiarkowany, południowy. Ciśnienie o północy wyniesie 1013 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W sobotę w Gdańsku, Gdyni, Sopocie będzie pochmurno ze słabymi opadami deszczu, nad ranem o charakterze marznącym. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 2-3 st. C. Powieje wiatr słaby i umiarkowany, południowy. Ciśnienie w południe wyniesie 1013 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu wystąpi zachmurzenie duże i całkowite, nad ranem spadnie 2-5 l/mkw. marznącego deszczu powodującego gołoledź. Warunki na drogach i chodnikach będą bardzo trudnie. Minimalna temperatura wyniesie -4/-3 st. C. Powieje wiatr umiarkowany, słaby, południowo-wschodni. Ciśnienie o północy wyniesie 1004 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Poznań

W sobotę będzie pochmurno ze słabymi opadami deszczu, do południa o charakterze marznącym. Temperatura maksymalna w Poznaniu osiągnie 0-1 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1004 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą zachmurzenie we Wrocławiu okaże się umiarkowane i duże, padać nie powinno. Temperatura spadnie do -8/-6 st. C. Wiatr będzie słaby, południowo-wschodni. Ciśnienie o północy wyniesie 1002 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Sobota przyniesie pochmurną aurę z zamgleniami. Przejściowo możliwy jest słaby deszcz. Temperatura maksymalna we Wrocławiu osiągnie 0-1 st. C. Wiatr okaże się słaby, południowo-wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1001 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na noc - Kraków

Dla Krakowa na noc prognozowane jest duże zachmurzenie z silnymi zamgleniami, lokalnie mgłami marznącymi ograniczającymi widzialność do 100-200 metrów. Temperatura spadnie do -5/-4 st. C. Nadciągnie słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 993 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na jutro - Kraków

Sobota zapowiada się w Krakowie z dużym zachmurzeniem z silnymi zamgleniami i lokalnie mgłami, ale bez opadów. Temperatura maksymalna osiągnie 0-1 st. C. Południowy wiatr powieje ze słabą siłą. Ciśnienie w południe wyniesie 991 hPa i będzie się wahać.