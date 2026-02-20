Logo TVN24
Pilne
"Nie mieli odwagi zrobić tego, co słuszne dla kraju". Trump o wyroku w sprawie ceł
Prognoza

Pogoda na jutro - sobota, 21.02. Przed nami mroźna noc

Mróz nocą
Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro, czyli na sobotę, 21.02. Noc okaże się bardzo mroźna - termometry mogą pokazać nawet -15 stopni. Dzień zapowiada się z opadami śniegu, które będą przechodzić w deszcz.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Noc początkowo będzie pogodna, ale od zachodu wzrastać ma zachmurzenie, by nad ranem pojawił się słaby śnieg wzdłuż zachodniej granicy kraju i na Nizinie Szczecińskiej. Temperatura minimalna wyniesie od -15/-11 stopni Celsjusza na wschodzie i południowym wschodzie, przez -10/-9 st. C w centrum kraju, do -4 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Wiał będzie wiatr z kierunków południowych, na ogół słaby i umiarkowany, ale okresami dość silny, w porywach do 50-60 kilometrów na godzinę, szczególnie na zachodzie i północy.

Klatka kluczowa-241770
Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - sobota, 21.02

W sobotę aura będzie pochmurna z przemieszczającymi się od zachodu w głąb kraju opadami śniegu. Spadnie go do 2-5 centymetrów. Śnieg przechodzić będzie stopniowo w deszcz - wyjątek stanowić będą regiony wschodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -2 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 3 st. C w centrum kraju, do 5-6 st. C na zachodzie. Powieje wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągając do 50-60 kilometrów na godzinę.

Klatka kluczowa-241813
Pogoda na sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza będzie wysoka w całym kraju. Wyniesie od poniżej 70 procent na południowym wschodzie do ponad 90 procent na północnym zachodzie. Warunki biometeo wszędzie okażą się niekorzystne.

Klatka kluczowa-241795
Warunki biometeo w sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc przyniesie mieszkańcom Warszawy pogodną aurę. Temperatura minimalna wyniesie -10 st. C. Powieje wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami - silniejszy. Ciśnienie będzie spadać, o północy wyniesie 1013 hektopaskale.

Pogoda na jutro - Warszawa

W sobotę w stolicy prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego. Po południu pojawią się opady śniegu, które w pod wieczór przechodzić będą w deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 1 st. C. Powieje wiatr południowo-zachodni, umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 1005 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Trójmieście aura będzie pogodna, nad ranem zrobi się pochmurno. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej -6 st. C. Odczuwalny będzie wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie będzie spadać, o północy wyniesie 1021 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W sobotę w Gdańsku, Gdyni, Sopocie prognozowane jest zachmurzenie duże, któremu towarzyszyć będą opady śniegu przechodzące w deszcz. Temperatura maksymalna nie przekroczy 4 st. C. Wiał będzie wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 1011 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Nocne niebo nad Poznaniem będzie pogodne, a nad ranem - pochmurne. Na termometrach zobaczymy co najmniej -5 st. C. Odczuwalny będzie wiatr południowy, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie będzie spadać, o północy wyniesie 1011 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W sobotę w Poznaniu spodziewane jest duże zachmurzenie. Okresami towarzyszyć będą mu opady śniegu przechodzące w deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 5 st. C. Wiał będzie wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 1003 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu aura będzie pogodna, choć nad ranem zrobi się pochmurno. Na termometrach zobaczymy co najmniej -7 st. C. Odczuwalny będzie wiatr południowy, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie będzie spadać, o północy wyniesie 1008 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W sobotę we Wrocławiu spodziewane jest duże zachmurzenie, okresami popada śnieg przechodzący w deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 5 st. C. Wiał będzie wiatr południowo-zachodni, umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 1003 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie będzie pogodna. Temperatura spadnie do -13 st. C. Wiał będzie wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, o północy wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W sobotę w Krakowie wystąpi zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego, po południu pojawią się opady śniegu przechodzące pod wieczór w deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 2 st. C. Wiał będzie wiatr południowo-zachodni, umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 982 hPa.

Klatka kluczowa-241799
Warunki drogowe w nocy
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Arleta Unton-Pyziołek
