Pogoda na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Noc początkowo będzie pogodna, ale od zachodu wzrastać ma zachmurzenie, by nad ranem pojawił się słaby śnieg wzdłuż zachodniej granicy kraju i na Nizinie Szczecińskiej. Temperatura minimalna wyniesie od -15/-11 stopni Celsjusza na wschodzie i południowym wschodzie, przez -10/-9 st. C w centrum kraju, do -4 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Wiał będzie wiatr z kierunków południowych, na ogół słaby i umiarkowany, ale okresami dość silny, w porywach do 50-60 kilometrów na godzinę, szczególnie na zachodzie i północy.

Pogoda na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - sobota, 21.02

W sobotę aura będzie pochmurna z przemieszczającymi się od zachodu w głąb kraju opadami śniegu. Spadnie go do 2-5 centymetrów. Śnieg przechodzić będzie stopniowo w deszcz - wyjątek stanowić będą regiony wschodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -2 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 3 st. C w centrum kraju, do 5-6 st. C na zachodzie. Powieje wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągając do 50-60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na sobotę Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza będzie wysoka w całym kraju. Wyniesie od poniżej 70 procent na południowym wschodzie do ponad 90 procent na północnym zachodzie. Warunki biometeo wszędzie okażą się niekorzystne.

Warunki biometeo w sobotę Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc przyniesie mieszkańcom Warszawy pogodną aurę. Temperatura minimalna wyniesie -10 st. C. Powieje wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami - silniejszy. Ciśnienie będzie spadać, o północy wyniesie 1013 hektopaskale.

Pogoda na jutro - Warszawa

W sobotę w stolicy prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego. Po południu pojawią się opady śniegu, które w pod wieczór przechodzić będą w deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 1 st. C. Powieje wiatr południowo-zachodni, umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 1005 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Trójmieście aura będzie pogodna, nad ranem zrobi się pochmurno. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej -6 st. C. Odczuwalny będzie wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie będzie spadać, o północy wyniesie 1021 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W sobotę w Gdańsku, Gdyni, Sopocie prognozowane jest zachmurzenie duże, któremu towarzyszyć będą opady śniegu przechodzące w deszcz. Temperatura maksymalna nie przekroczy 4 st. C. Wiał będzie wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 1011 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Nocne niebo nad Poznaniem będzie pogodne, a nad ranem - pochmurne. Na termometrach zobaczymy co najmniej -5 st. C. Odczuwalny będzie wiatr południowy, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie będzie spadać, o północy wyniesie 1011 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W sobotę w Poznaniu spodziewane jest duże zachmurzenie. Okresami towarzyszyć będą mu opady śniegu przechodzące w deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 5 st. C. Wiał będzie wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 1003 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu aura będzie pogodna, choć nad ranem zrobi się pochmurno. Na termometrach zobaczymy co najmniej -7 st. C. Odczuwalny będzie wiatr południowy, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie będzie spadać, o północy wyniesie 1008 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W sobotę we Wrocławiu spodziewane jest duże zachmurzenie, okresami popada śnieg przechodzący w deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 5 st. C. Wiał będzie wiatr południowo-zachodni, umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 1003 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie będzie pogodna. Temperatura spadnie do -13 st. C. Wiał będzie wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, o północy wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W sobotę w Krakowie wystąpi zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego, po południu pojawią się opady śniegu przechodzące pod wieczór w deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 2 st. C. Wiał będzie wiatr południowo-zachodni, umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 982 hPa.

Warunki drogowe w nocy Źródło: tvnmeteo.pl