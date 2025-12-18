Logo TVN24
Prognoza

Pogoda na jutro - piątek, 19.12. Noc z mrozem i niską widzialnością

|
Mgła, noc
Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro - piątek, 19.12. Noc upłynie pod znakiem mgieł, lokalnie marznących. W dzień Polska zostanie podzielona na dwie pogodowe strefy.

Nocą opady się nie pojawią. W północno-wschodniej połowie kraju będzie pochmurno z utrzymującymi się mgłami, miejscami marznącymi (osadzającymi szadź), ograniczającymi widzialność do 100-500 metrów. W południowo-zachodniej połowie Polski pojawią się większe przejaśnienia oraz rozpogodzenia, w drugiej części nocy możliwe są również w tej części kraju lokalne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 500-1500 m. Na termometrach zobaczymy od -2 do 2 stopni Celsjusza, najchłodniej będzie przy większych rozpogodzeniach w rejonie Poznania i Krakowa. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z kierunków południowych. Jedynie w górach i na Wybrzeżu okresami stanie się dość silny.

Klatka kluczowa-108136
Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - piątek, 19.12

Piątek nie przyniesie opadów. We wschodniej połowie kraju zachmurzenie będzie całkowite lub duże. Prognozowane są utrzymujące się zamglenia, a szczególnie nad ranem i wieczorem również mgły. W zachodniej połowie Polski zachmurzenie okaże się małe lub umiarkowane, miejscami czekają nas rozpogodzenia lub nawet bezchmurne niebo. Jedynie lokalnie nad ranem możliwe są szybko zanikające zamglenia i punktowe mgły.

Na termometrach zobaczymy od 3 stopni na północnym wschodzie, przez 5 stopni w centrum kraju, po 8-9 stopni na zachodzie. Wiatr nadciągnie z kierunków południowych, słaby i umiarkowany, jedynie w rejonie górskim i na wybrzeżu okresami dość silny.

Klatka kluczowa-108112
Prognoza pogody na piątek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w piątek

Największą wilgotność odnotujemy w piątek na wschodzie - przekroczy 95 procent. Im dalej na zachód, tym jej wartość będzie spadać w okolice poniżej 80 procent. W centralnej części Polski odczujemy komfort termiczny, a w pozostałych regionach - chłód. Warunki biometeo przejdą z niekorzystnych na północnym wschodzie, przez neutralne w części środkowej, po korzystne na południowym zachodzie.

Klatka kluczowa-108195
Warunki biometeo w piątek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc zapowiada się pochmurnie z silnym zamgleniem oraz mgłą, która może zamarzać. Temperatura minimalna w Warszawie wyniesie 0 stopni. Wiatr powieje z południa, będzie słaby. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 1014 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Piątek przyniesie pochmurna aurę, w ciągu dnia możliwe są niewielkie przejaśnienia. Pojawią się mgły oraz zamglenia. W najcieplejszym momencie dnia termometry w Warszawie wskażą do 5 stopni. Słaby wiatr powieje z kierunków południowych. Ciśnienie lekko spada, w południe osiągnie 1012 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc zapowiada się dużym zachmurzeniem, zamgleniem, a w drugiej części nocy możliwa jest mgła. Temperatura minimalna w Gdyni, Gdańsku i Sopocie wyniesie 1 stopni. Słaby i umiarkowany wiatr nadciągnie z południa. Ciśnienie waha się, o północy dojdzie do 1023 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Piątek w Gdyni, Gdańsku i Sopocie przyniesie zachmurzenie przeważnie duże, początkowo możliwe są zamglenia. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą do 6 stopni. Wiatr powieje z kierunków południowych, będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie lekko spada, w południe dojdzie do 1020 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Zachmurzenie nocą w Poznaniu okaże się przeważnie małe, jedynie w drugiej części nocy możliwe są silne zamglenie i mgła marznąca. Temperatura minimalna wyniesie -1 stopień. Słaby wiatr powieje z południa. Ciśnienie waha się, o północy jego wartość wyniesie 1013 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W Poznaniu o poranku należy spodziewać się szybko zanikającego zamglenia. W przeważającej części dnia będzie pogodnie - zachmurzenie okaże się małe. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą do 6 stopni. Powieje południowy i słaby wiatr. Ciśnienie lekko spada, w południe osiągnie 1011 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

To będzie przeważnie pogodna noc we Wrocławiu, zachmurzenie okaże się małe, w drugiej części nocy nie można wykluczyć wystąpienia marznącej mgły i przejściowo większego zachmurzenia przez niskie chmury. Temperatura minimalna wyniesie -1 stopni. Wiatr powieje słabo z południa. Ciśnienie waha się, o północy zobaczymy na barometrach 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Rano we Wrocławiu towarzyszyć nam będzie szybko zanikające zamglenie, przejściowo może pojawić się więcej chmur niskich. W przeważającej części dnia będzie pogodnie - zachmurzenie okaże się małe, okresami będzie bezchmurnie i bez zjawisk. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą do 8 stopni. Wiatr nadciągnie z kierunków południowych, okresami okaże się zmienny, słaby. Ciśnienie lekko spada, w południe 1008 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą początkowo w Krakowie będzie pogodnie z zachmurzeniem małym, następnie widzialność szybko spadnie. Pojawi się zamglenie i wysokie ryzyko wystąpienia mgły marznącej, a zachmurzenie wzrośnie do dużego i całkowitego przez niskie chmury. Temperatura minimalna wyniesie -2 stopni. Słaby wiatr powieje z kierunków zmiennych. Ciśnienie waha się, o północy dojdzie do 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Piątek w Krakowie przyniesie zachmurzenie całkowite, w drugiej części dnia możliwe są niewielkie przejaśnienia, mgła (początkowo marznąca) i silne zamglenie. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą do 4 stopni. Wiatr nadciągnie z kierunków zmiennych, będzie słaby. Ciśnienie lekko spada, w południe jego wartość osiągnie 998 hPa.

Autorka/Autor: Tomasz Wakszyński

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

prognoza pogoda prognoza pogody
Tomasz Wakszyński
Synoptyk tvnmeteo.pl
