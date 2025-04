Noc na przeważającym obszarze kraju zapowiada się pogodnie. Jedynie na północy i zachodzie niebo będzie zachmurzone, lokalnie mogą występować słabe opady i zamglenia. Lokalnie na zachodzie prognozowana jest mgła ograniczająca widzialność do 200-600 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od 5 stopni Celsjusza na zachodzie do 10 st. C na wschodzie i w centrum kraju. Wiatr będzie słaby, zmienny.