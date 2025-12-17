Pogoda na noc Źródło: tvnmeteo.pl

W nocy będzie pochmurno z przejaśnieniami. Miejscami spodziewane są mgły i zamglenia. Możliwy jest też słaby deszcz na Wybrzeżu oraz w Karpatach. Temperatura minimalna wyniesie od -3/-2 stopni Celsjusza na Podlasiu i Śląsku, przez -1/0 st. C w centrum kraju, do 1-2 st. C na Podkarpaciu i nad samym morzem. Wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, w górach okaże się dość silny.

Pogoda na noc

Pogoda na jutro - czwartek, 18.12

Czwartek przyniesie pochmurną i mglistą aurę z przejaśnieniami, na zachodzie z rozpogodzeniami. Na Warmii i Mazurach oraz w Karpatach możliwy jest słaby deszcz. Termometry wskażą maksymalnie od 2-3 st. C na Podlasiu, przez 6-7 st. C w centrum kraju, do 8-9 st. C na zachodzie i południowym zachodzie. Powieje zachodni i południowy wiatr, słaby i umiarkowany, na Wybrzeżu dość silny.

Prognoza pogody na czwartek

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 70 do ponad 90 procent. W prawie całym kraju będzie chłodno, tylko mieszkańcy zachodnich regionów odczują komfort termiczny. Warunki biometeo okażą się neutralne.

Warunki biometeo w czwartek

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy będzie pochmurno i mglisto z przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie -1 st. C. Wiatr południowo-zachodni, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy sięgnie 1009 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Czwartek przyniesie w Warszawie pochmurną i mglistą aurę. Termometry wskażą maksymalnie 5 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 1012 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Gdańsku, Gdyni, Sopocie będzie pochmurno z przejaśnieniami, spodziewane są też mgły. Na termometrach zobaczymy -1 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1019 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Czwartek w Gdańsku, Gdyni, Sopocie zapowiada się pochmurnie. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 6 st. C. Wiatr południowo-zachodni, będzie umiarkowany i dość silny. Ciśnienie rośnie, w południe sięgnie 1021 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu będzie pochmurno i mglisto z przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie -1 st. C. Wiatr południowo-zachodni, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1011 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Na czwartek w Poznaniu prognozuje się pochmurną aurę z większymi przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 7 st. C. Wiatr południowy, będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe wzrośnie do 1013 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc w Poznaniu przyniesie pochmurną i mglistą aurę z przejaśnieniami. Termometry wskażą -2 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1009 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Mieszkańców Wrocławia czeka pochmurny czwartek z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna wzrośnie do 9 st. C. Wiatr południowy, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 1010 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc upłynie pod znakiem pochmurnej i mglistej aury. Temperatura minimalna wyniesie 0 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 998 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Czwartek w Krakowie zapowiada się pochmurnie i mgliście z przejaśnieniami. Termometry wskażą maksymalnie 7 st. C. Wiatr południowo-zachodni, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 1000 hPa.

Warunki drogowe w nocy