Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na jutro - czwartek, 18.12. W nocy ściśnie lekki mróz, mogą snuć się też mgły

Mroźna noc
Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro, czyli na czwartek, 18.12. W nocy w wielu regionach kraju temperatura spadnie poniżej zera stopni. Dzień przyniesie pochmurną i mglistą aurę, lokalnie może popadać deszcz.

W nocy będzie pochmurno z przejaśnieniami. Miejscami spodziewane są mgły i zamglenia. Możliwy jest też słaby deszcz na Wybrzeżu oraz w Karpatach. Temperatura minimalna wyniesie od -3/-2 stopni Celsjusza na Podlasiu i Śląsku, przez -1/0 st. C w centrum kraju, do 1-2 st. C na Podkarpaciu i nad samym morzem. Wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, w górach okaże się dość silny.

Klatka kluczowa-105164
Pogoda na noc

Pogoda na jutro - czwartek, 18.12

Czwartek przyniesie pochmurną i mglistą aurę z przejaśnieniami, na zachodzie z rozpogodzeniami. Na Warmii i Mazurach oraz w Karpatach możliwy jest słaby deszcz. Termometry wskażą maksymalnie od 2-3 st. C na Podlasiu, przez 6-7 st. C w centrum kraju, do 8-9 st. C na zachodzie i południowym zachodzie. Powieje zachodni i południowy wiatr, słaby i umiarkowany, na Wybrzeżu dość silny.  

Klatka kluczowa-105317
Prognoza pogody na czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 70 do ponad 90 procent. W prawie całym kraju będzie chłodno, tylko mieszkańcy zachodnich regionów odczują komfort termiczny. Warunki biometeo okażą się neutralne.

Klatka kluczowa-105157
Warunki biometeo w czwartek

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy będzie pochmurno i mglisto z przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie -1 st. C. Wiatr południowo-zachodni, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy sięgnie 1009 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Czwartek przyniesie w Warszawie pochmurną i mglistą aurę. Termometry wskażą maksymalnie 5 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 1012 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Gdańsku, Gdyni, Sopocie będzie pochmurno z przejaśnieniami, spodziewane są też mgły. Na termometrach zobaczymy -1 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1019 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Czwartek w Gdańsku, Gdyni, Sopocie zapowiada się pochmurnie. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 6 st. C. Wiatr południowo-zachodni, będzie umiarkowany i dość silny. Ciśnienie rośnie, w południe sięgnie 1021 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu będzie pochmurno i mglisto z przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie -1 st. C. Wiatr południowo-zachodni, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1011 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Na czwartek w Poznaniu prognozuje się pochmurną aurę z większymi przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 7 st. C. Wiatr południowy, będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe wzrośnie do 1013 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc w Poznaniu przyniesie pochmurną i mglistą aurę z przejaśnieniami. Termometry wskażą -2 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1009 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Mieszkańców Wrocławia czeka pochmurny czwartek z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna wzrośnie do 9 st. C. Wiatr południowy, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 1010 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc upłynie pod znakiem pochmurnej i mglistej aury. Temperatura minimalna wyniesie 0 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 998 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Czwartek w Krakowie zapowiada się pochmurnie i mgliście z przejaśnieniami. Termometry wskażą maksymalnie 7 st. C. Wiatr południowo-zachodni, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 1000 hPa.

Klatka kluczowa-105175
Warunki drogowe w nocy
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

Udostępnij:
TAGI:
pogodaprognoza pogody
Czytaj także:
Maroko-000443
W godzinę ulice zamieniły się w rwące potoki
Świat
Smog w Delhi
Praca zdalna i obostrzenia dotyczące wjazdu do miasta. Delhi się dusi
Smog
Gęsta mgła
W wielu miejscach warunki do jazdy mocno się pogorszą
Prognoza
Mgła, mżawka, pochmurno, chłodno
Chłód będzie napierał na Polskę, ale ciepło nie pozwoli mu wtargnąć
Prognoza
Sztokholm, jesień, zima
Przez dwa tygodnie mieli pół godziny słońca
Świat
Lodowe włosy, Trójmiejski Park Krajobrazowy w Gdańsku
Peruka wiedźmy w Gdańsku. Reporterka24 miała farta
Polska
Miasto Pacific w stanie Waszyngton po powodzi
Wjechał na zalaną drogę. Nie przeżył
Świat
W Parku Narodowym Stelvio w północnych Włoszech odkryto tysiące śladów dinozaurów
Robił zdjęcia w górach, zobaczył dziwne ślady. "Spektakularne odkrycie"
Świat
Barcelona po ulewach
Zalane ulice i metro na przedmieściach Barcelony
Świat
Mgła, zgniły wyż, pochmurno, szaro, ponuro, pogoda, jesień, zima, Lubelszczyzna
Gęsta mgła w wielu rejonach Polski. IMGW ostrzega
Prognoza
Pochmurny, zimowy dzień
Niebo przykryją chmury. Na termometrach do 9 stopni
Prognoza
Martwy wieloryb w porcie w A Coruni
Martwy wieloryb w porcie. Mierzył 21 metrów i ważył 30 ton
Świat
Mroźna noc
Nadchodzi mroźna noc
Prognoza
Widok z orbity Ziemi
Sukces i niespodzianka. GLOWS zaczął zbierać dane
Nauka
Wiatr uszkodził posąg przypominający amerykańską Statuę Wolności
Silny wiatr powalił replikę Statuy Wolności
Świat
Służby usypują przerwany wał przeciwpowodziowy
Pękł kolejny wał przeciwpowodziowy
Świat
Rekordowe opady śniegu na Teneryfie
Tyle śniegu w tym miejscu nie spadło od 2016 roku
Świat
Mniszka śródziemnomorska
Kolejny nietypowy gość u wybrzeży Wenecji
Świat
Mglisto, zimno
Pogoda na 5 dni. Czego się spodziewać
Prognoza
Ursus arctos marsicanus
Stały się mniej agresywne. Dlaczego?
Nauka
Kosmodrom Bajkonur w Kazachstanie
Usterka kosmodromu. Ponad 130 osób walczy z czasem, aby ją naprawić
Nauka
Zamknięty odcinek autostrady w Pendżabie
Władze zamknęły część autostrady. Tysiące podróżnych uwięzionych
Smog
dubaj AdobeStock_566291771
"To już nie jest zwykłe sprzątanie, to ruch narodowy"
Świat
Las w Amazonii, Brazylia
Możemy utracić prawie 40 procent kluczowego dla Ziemi ekosystemu
Nauka
Boliwia
"Historyczna powódź". Ewakuowano tysiące rodzin
Świat
Gęsta mgła
Uwaga na gęste mgły. W mocy żółte alarmy
Prognoza
Słonecznie, drzewo bez liści
Tam zza chmur wyjrzy słońce
Pogoda
Mroźna noc
Nocą miejscami szczypnie mróz
Pogoda
Voyager 1
Zbliża się do pięćdziesiątki, wkrótce osiągnie ważny kamień milowy
Nauka
Orla Perć
Wyszedł samotnie na szlak. Nie żyje turysta
Polska
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom