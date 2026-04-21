Pogoda na dziś - wtorek, 21.04. W części kraju będzie zimowo

Poprószy śnieg
Prognoza pogody na wtorek
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś. Wtorek, 21.04, przyniesie słabe opady deszczu, a w górach - deszczu ze śniegiem i śniegu. Termometry pokażą maksymalnie 14 stopni.

We wtorek rano będzie pogodnie i słonecznie. Później prognozowany jest wzrost zachmurzenia do dużego, miejscami na południu i wschodzie - całkowitego. Opady, słabe i przelotne, mogą pojawić się jedynie na krańcach południowych i południowo-wschodnich. Spadnie do dwóch litrów na metr kwadratowy, natomiast w górach popada deszcz ze śniegiem i śnieg (do 2-5 centymetrów). Temperatura maksymalna wyniesie od 10-11 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez 12-13 st. C w centrum, do 14 st. C na południowym zachodzie Polski. Powieje umiarkowany, w porywach dość silny, północno-wschodni wiatr.

Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wahać się będzie od 40 do 80 procent. W całym kraju będzie chłodno, a warunki biometeorologiczne będą neutralne.

Warunki biometeo we wtorek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

We wtorek w Warszawie wystąpi duże duże zachmurzenie, bez opadów. Termometry wskażą maksymalnie 13-14 st. C. Wiatr północno-wschodni, okaże się umiarkowany, porywisty. Ciśnienie w południe wyniesie 1008 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mieszkańców Gdańska, Gdyni, Sopotu czeka słoneczny wtorek. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 9-10 st. C. Wiatr okaże się północny, umiarkowany, chwilami porywisty. Ciśnienie w południe wyniesie 1025 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na dziś - Poznań

Wtorek w Poznaniu upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia, bez opadów. Na termometrach zobaczymy 12-13 st. C. Wiatr północno-wschodni, będzie umiarkowany, porywisty. Ciśnienie w południe wyniesie 1012 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na dziś - Wrocław

W nocy we Wrocławiu zachmurzenie okaże się duże zachmurzenie, nie powinno padać. Termometry pokażą maksymalnie 12-13 st. C. Północno-wschodni wiatr powieje umiarkowanie, chwilami porywiście. Ciśnienie w południe wyniesie 1006 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na dziś - Kraków

Przed mieszkańcami Krakowa pochmurny wtorek z przejaśnieniami, bez opadów. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 10-11 st. C. Powieje północno-wschodni umiarkowany, chwilami porywisty wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 992 hPa i będzie się wahać.

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Victoria Kondysenko/AdobeStock

Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
