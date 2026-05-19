Pogoda na dziś - wtorek, 19.05. Pojawi się ryzyko burz

Warunki biometeo we wtorek
Pogoda na dziś - wtorek, 19.05. W części kraju mogą pojawić się słabe, przelotne opady deszczu. Lokalnie wystąpi ryzyko burzy. Temperatura przekroczy 20 stopni Celsjusza.

Wtorek zapowiada się z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym, a lokalnie ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu. W rejonie północno-wschodniej Polski oraz na Dolnym Śląsku może pojawić się burza z intensywnymi opadami deszczu rzędu 10-20 litrów wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą od 14-16 stopni Celsjusza na Pomorzu, przez 18-20 st. C w centrum i na wschodzie, do 21 st. C na zachodzie Polski. Nadciągnie słaby, zachodni wiatr.

Warunki biometeo we wtorek

Na przeważającym obszarze kraju wilgotność powietrza wyniesie około 50 procent. Większa, bo w granicach 60-70 procent czeka nas na wschodzie. Odczujemy komfort termiczny w całym kraju. Warunki biometeo będą niekorzystne na północnym wschodzie. W pozostałych regionach aura będzie miała obojętny wpływ na nasze samopoczucie.

Pogoda na dziś - Warszawa

Zachmurzenie w Warszawie we wtorek będzie duże z rozpogodzeniami. Możliwy jest słaby, przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy do 18-19 st. C. Powieje słaby, zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1004 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Wtorek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie przyniesie zachmurzenie okaże się duże z rozpogodzeniami. Możliwy jest słaby, przelotny deszcz. Temperatura maksymalna dojdzie do 15-16 st. C. Powieje słaby, północny wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1018 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Poznań

Wtorek w Poznaniu zapowiada się z zachmurzeniem dużym z rozpogodzeniami. Deszcz nie jest prognozowany. Na termometrach zobaczymy do 19-20 st. C. Powieje słaby, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1006 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Wrocław

We Wrocławiu czeka nas duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Możliwy jest słaby, przelotny deszcz. Na termometrach we wtorek zobaczymy do 20-21 st. C. Nadciągnie słaby, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1002 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Kraków

W Krakowie wtorek przyniesie zachmurzenie duże z rozpogodzeniami oraz brak opadów. Na termometrach zobaczymy do 18-19 st. C. Nadciągnie słaby, zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 990 hPa i będzie wzrastać.

Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
