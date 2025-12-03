Prognoza pogody na środę Źródło: tvnmeteo.pl

Środa upłynie pod znakiem pochmurnej i mglistej aury z przejaśnieniami na zachodzie i południu kraju. Termometry wskażą maksymalnie od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i w Małopolsce, przez 4 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na Podkarpaciu. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Prognoza pogody na środę Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 80 do 90 procent. W całym kraju będzie chłodno i wilgotno. Warunki biometeorologiczne przeważnie będą niekorzystne, tylko na zachodzie - neutralne.

Warunki biometeo w środę Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Środa zapowiada się pochmurnie i mgliście. Termometry wskażą maksymalnie 5 st. C. Południowo-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie lekko się obniża, w południe sięgnie 1006 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mieszkańców Gdańska, Gdyni, Sopotu czeka pochmurna i mglista środa. Temperatura wzrośnie do 4 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie lekko się obniża, w południe osiągnie 1018 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Na środę w Poznaniu prognozuje się pochmurną i mglistą aurę. Temperatura maksymalna sięgnie 4 st. C. Wiatr południowo-wschodni, będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie lekko się obniża, w południe osiągnie 1005 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Środa we Wrocławiu zapowiada się pochmurnie z przejaśnieniami, spodziewane są też mgły. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 4 st. C. Wiatr południowo-wschodni, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie lekko się obniża, w południe sięgnie 1002 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Przed mieszkańcami Krakowa pochmurna i mglista środa. Termometry wskażą maksymalnie 2 st. C. Wiatr południowo-wschodni, powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie lekko się obniża, w południe sięgnie 991 hPa.

Warunki drogowe w środę Źródło: tvnmeteo.pl