Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na dziś - piątek, 19.12. Aura podzieli Polskę

|
Pogodnie, słońce, wyprawa po choinkę w grudniu, brak śniegu
Warunki biometeo w piątek
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś - piątek, 19.12. W części kraju będzie szansa na wiele chwil ze słońcem. Termometry wskażą nawet 9 stopni Celsjusza.

Na piątek nie prognozowane są opady. We wschodniej połowie Polski zachmurzenie będzie całkowite lub duże. Pojawią się utrzymujące się zamglenia, a szczególnie nad ranem i wieczorem również mgły. W zachodniej połowie Polski zachmurzenie będzie małe lub umiarkowane, miejscami czekają nas rozpogodzenia lub nawet bezchmurne niebo. Jedynie lokalnie nad ranem możliwe są szybko zanikające zamglenia i punktowe mgły.

Na termometrach zobaczymy od 3 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez 5 stopni w centrum kraju, po 8-9 stopni na zachodzie. Z południa powieje słaby i umiarkowany wiatr, jedynie w rejonie górskim i na wybrzeżu okresami dość silny.

Klatka kluczowa-108112
Prognoza pogody na piątek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w piątek

Największą wilgotność odnotujemy na wschodzie - przekroczy 95 procent. Im dalej na zachód, tym jej wartość będzie spadać poniżej 80 procent. W centralnej części Polski odczujemy komfort termiczny, a w pozostałych regionach - chłód. Warunki biometeo przejdą z niekorzystnych na północnym wschodzie, przez neutralne w części środkowej, po korzystne na południowym zachodzie.

Klatka kluczowa-108195
Warunki biometeo w piątek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Prognozowana jest pochmurna aura, w ciągu dnia możliwe są niewielkie przejaśnienia. Pojawią się mgły oraz zamglenia. W najcieplejszym momencie termometry w Warszawie wskażą 5 stopni. Powieje słaby wiatr z kierunków południowych. Ciśnienie lekko spada, w południe osiągnie 1012 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Piątek w Gdyni, Gdańsku i Sopocie przyniesie zachmurzenie przeważnie duże, początkowo możliwe są zamglenia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie do 6 stopni. Nadciągnie słaby i umiarkowany wiatr z kierunków południowych. Ciśnienie lekko spada, w południe dojdzie do 1020 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

O poranku w Poznaniu należy spodziewać się szybko zanikającego zamglenia. Przez większość dnia czeka nas pogodna aura, zachmurzenie okaże się małe. Termometry pokażą do 6 stopni. Nadciągnie słaby, południowy wiatr. Ciśnienie lekko spada, w południe osiągnie 1011 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Rano we Wrocławiu towarzyszyć nam będzie szybko zanikające zamglenie, przejściowo może pojawić się więcej chmur niskich. W przeważającej części dnia będzie pogodnie - zachmurzenie okaże się małe, okresami będzie bezchmurnie. Temperatura wyniesie maksymalnie 8 stopni. Nadciągnie wiatr z kierunków południowych, okresami okaże się zmienny, słaby. Ciśnienie lekko spada, w południe 1008 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Piątek w Krakowie upłynie pod znakiem zachmurzenia całkowitego, w drugiej części dnia możliwe są niewielkie przejaśnienia, mgła (początkowo marznąca) i silne zamglenie. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 4 stopni. Powieje zmienny, słaby wiatr. Ciśnienie lekko spada, w południe jego wartość osiągnie 998 hPa.

Autorka/Autor: Tomasz Wakszyński

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Onjira Leibe/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
prognozapogodaprognoza pogody
Tomasz Wakszyński
Synoptyk tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Czerwona Plaża w Iranie
"Krwista" woda pojawiła się przy plaży
Komar
"Tak wyglądają nasze poranki: porównujemy, kto wstał, a kto nie mógł"
Mgła, noc, zamglenia
Gęste mgły. Długa lista województw z ostrzeżeniami
Prognoza
Mgła, noc
Noc z mrozem i niską widzialnością
Prognoza
Chłodno, pochmurno, mgła, brak śniegu
Coraz zimniej. Co nas czeka przed świętami Bożego Narodzenia
Prognoza
Kometa 3I/ATLAS
Kometa 3I/ATLAS już lada moment znajdzie się najbliżej Ziemi
Nauka
Akcja ratunkowa na środku zamarzniętego stawu Glendale Heights
Samochód wpadł do zamarzniętego stawu
Silny spływ zimna pod koniec grudnia dociera do Londynu, Paryża i Rzymu
Pogoda na święta i Nowy Rok. W atmosferze rozgrywa się szekspirowski dramat
Arleta Unton-Pyziołek
Zmiany klimatu postępują
2026 rok może wpisać się w ten ponury trend
Superkilonowa - wizja artystyczna
Ten wybuch może być pierwszą zaobserwowaną superkilonową
Nauka
Małpka kapucynka
Kapucynka "terroryzowała" mieszkańców. Obława trwała kilka dni
Skutki burzy w Portland
Powalone drzewa, zniszczone samochody. "Usłyszałam głośny huk"
Deszcz, mżawka
Mgły, chmury, deszcz. Pogoda na dziś
Prognoza
Słońce
Zmapowali brzeg atmosfery Słońca  
Nauka
Oslo w nocy
Takiej nocy nie było tu od prawie 90 lat
Mroźna noc
Nocą ściśnie lekki mróz, mogą snuć się też mgły
Prognoza
Maroko-000443
W godzinę ulice zamieniły się w rwące potoki
Smog w Delhi
Praca zdalna i obostrzenia dotyczące wjazdu do miasta. Delhi się dusi
Smog
Mgła, mżawka, pochmurno, chłodno
Chłód będzie napierał na Polskę, ale ciepło nie pozwoli mu wtargnąć
Prognoza
Sztokholm, jesień, zima
Przez dwa tygodnie mieli pół godziny słońca
Lodowe włosy, Trójmiejski Park Krajobrazowy w Gdańsku
Peruka wiedźmy w Gdańsku. Reporterka24 miała farta
Polska
Miasto Pacific w stanie Waszyngton po powodzi
Wjechał na zalaną drogę. Nie przeżył
Odkrycie z Włoch
Robił zdjęcia w górach, zobaczył dziwne ślady. "Spektakularne odkrycie"
Barcelona po ulewach
Zalane ulice i metro na przedmieściach Barcelony
Mgła, zgniły wyż, pochmurno, szaro, ponuro, pogoda, jesień, zima, Lubelszczyzna
Gęsta mgła w wielu rejonach Polski. IMGW ostrzega
Prognoza
Pochmurny, zimowy dzień
Niebo przykryją chmury. Na termometrach do 9 stopni
Prognoza
Martwy wieloryb w porcie w A Coruni
Martwy wieloryb w porcie. Mierzył 21 metrów i ważył 30 ton
Mroźna noc
Nadchodzi mroźna noc
Prognoza
Widok z orbity Ziemi
Sukces i niespodzianka. GLOWS zaczął zbierać dane
Nauka
Wiatr uszkodził posąg przypominający amerykańską Statuę Wolności
Silny wiatr powalił replikę Statuy Wolności
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom