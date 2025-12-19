Na piątek nie prognozowane są opady. We wschodniej połowie Polski zachmurzenie będzie całkowite lub duże. Pojawią się utrzymujące się zamglenia, a szczególnie nad ranem i wieczorem również mgły. W zachodniej połowie Polski zachmurzenie będzie małe lub umiarkowane, miejscami czekają nas rozpogodzenia lub nawet bezchmurne niebo. Jedynie lokalnie nad ranem możliwe są szybko zanikające zamglenia i punktowe mgły.
Na termometrach zobaczymy od 3 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez 5 stopni w centrum kraju, po 8-9 stopni na zachodzie. Z południa powieje słaby i umiarkowany wiatr, jedynie w rejonie górskim i na wybrzeżu okresami dość silny.
Warunki biometeo w piątek
Największą wilgotność odnotujemy na wschodzie - przekroczy 95 procent. Im dalej na zachód, tym jej wartość będzie spadać poniżej 80 procent. W centralnej części Polski odczujemy komfort termiczny, a w pozostałych regionach - chłód. Warunki biometeo przejdą z niekorzystnych na północnym wschodzie, przez neutralne w części środkowej, po korzystne na południowym zachodzie.
Pogoda na dziś - Warszawa
Prognozowana jest pochmurna aura, w ciągu dnia możliwe są niewielkie przejaśnienia. Pojawią się mgły oraz zamglenia. W najcieplejszym momencie termometry w Warszawie wskażą 5 stopni. Powieje słaby wiatr z kierunków południowych. Ciśnienie lekko spada, w południe osiągnie 1012 hPa.
Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot
Piątek w Gdyni, Gdańsku i Sopocie przyniesie zachmurzenie przeważnie duże, początkowo możliwe są zamglenia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie do 6 stopni. Nadciągnie słaby i umiarkowany wiatr z kierunków południowych. Ciśnienie lekko spada, w południe dojdzie do 1020 hPa.
Pogoda na dziś - Poznań
O poranku w Poznaniu należy spodziewać się szybko zanikającego zamglenia. Przez większość dnia czeka nas pogodna aura, zachmurzenie okaże się małe. Termometry pokażą do 6 stopni. Nadciągnie słaby, południowy wiatr. Ciśnienie lekko spada, w południe osiągnie 1011 hPa.
Pogoda na dziś - Wrocław
Rano we Wrocławiu towarzyszyć nam będzie szybko zanikające zamglenie, przejściowo może pojawić się więcej chmur niskich. W przeważającej części dnia będzie pogodnie - zachmurzenie okaże się małe, okresami będzie bezchmurnie. Temperatura wyniesie maksymalnie 8 stopni. Nadciągnie wiatr z kierunków południowych, okresami okaże się zmienny, słaby. Ciśnienie lekko spada, w południe 1008 hPa.
Pogoda na dziś - Kraków
Piątek w Krakowie upłynie pod znakiem zachmurzenia całkowitego, w drugiej części dnia możliwe są niewielkie przejaśnienia, mgła (początkowo marznąca) i silne zamglenie. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 4 stopni. Powieje zmienny, słaby wiatr. Ciśnienie lekko spada, w południe jego wartość osiągnie 998 hPa.
Autorka/Autor: Tomasz Wakszyński
Źródło: tvnmeteo.pl
Źródło zdjęcia głównego: Onjira Leibe/Shutterstock