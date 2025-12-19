Warunki biometeo w piątek Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Na piątek nie prognozowane są opady. We wschodniej połowie Polski zachmurzenie będzie całkowite lub duże. Pojawią się utrzymujące się zamglenia, a szczególnie nad ranem i wieczorem również mgły. W zachodniej połowie Polski zachmurzenie będzie małe lub umiarkowane, miejscami czekają nas rozpogodzenia lub nawet bezchmurne niebo. Jedynie lokalnie nad ranem możliwe są szybko zanikające zamglenia i punktowe mgły.

Na termometrach zobaczymy od 3 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez 5 stopni w centrum kraju, po 8-9 stopni na zachodzie. Z południa powieje słaby i umiarkowany wiatr, jedynie w rejonie górskim i na wybrzeżu okresami dość silny.

Prognoza pogody na piątek Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w piątek

Największą wilgotność odnotujemy na wschodzie - przekroczy 95 procent. Im dalej na zachód, tym jej wartość będzie spadać poniżej 80 procent. W centralnej części Polski odczujemy komfort termiczny, a w pozostałych regionach - chłód. Warunki biometeo przejdą z niekorzystnych na północnym wschodzie, przez neutralne w części środkowej, po korzystne na południowym zachodzie.

Warunki biometeo w piątek Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Prognozowana jest pochmurna aura, w ciągu dnia możliwe są niewielkie przejaśnienia. Pojawią się mgły oraz zamglenia. W najcieplejszym momencie termometry w Warszawie wskażą 5 stopni. Powieje słaby wiatr z kierunków południowych. Ciśnienie lekko spada, w południe osiągnie 1012 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Piątek w Gdyni, Gdańsku i Sopocie przyniesie zachmurzenie przeważnie duże, początkowo możliwe są zamglenia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie do 6 stopni. Nadciągnie słaby i umiarkowany wiatr z kierunków południowych. Ciśnienie lekko spada, w południe dojdzie do 1020 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

O poranku w Poznaniu należy spodziewać się szybko zanikającego zamglenia. Przez większość dnia czeka nas pogodna aura, zachmurzenie okaże się małe. Termometry pokażą do 6 stopni. Nadciągnie słaby, południowy wiatr. Ciśnienie lekko spada, w południe osiągnie 1011 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Rano we Wrocławiu towarzyszyć nam będzie szybko zanikające zamglenie, przejściowo może pojawić się więcej chmur niskich. W przeważającej części dnia będzie pogodnie - zachmurzenie okaże się małe, okresami będzie bezchmurnie. Temperatura wyniesie maksymalnie 8 stopni. Nadciągnie wiatr z kierunków południowych, okresami okaże się zmienny, słaby. Ciśnienie lekko spada, w południe 1008 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Piątek w Krakowie upłynie pod znakiem zachmurzenia całkowitego, w drugiej części dnia możliwe są niewielkie przejaśnienia, mgła (początkowo marznąca) i silne zamglenie. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 4 stopni. Powieje zmienny, słaby wiatr. Ciśnienie lekko spada, w południe jego wartość osiągnie 998 hPa.