Pogoda na dziś - niedziela 19.11. Opady śniegu mogą być intensywne

Pogoda na dziś. W niedzielę 19.11 przez Polskę będą przechodzić opady różnego rodzaju. Lokalnie może spaść nawet 10 centymetrów śniegu. Podczas gdy na północnym wschodzie termometry wskażą tylko 0 stopni Celsjusza, na zachodzie będzie ponad 10 stopni.

W niedzielę w całej Polsce zachmurzenie będzie duże. Z zachodu na wschód kraju przemieści się układ frontów atmosferycznych, który przyniesie opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz. Śnieg przejściowo będzie padać dość intensywnie i spadnie go do 10 centymetrów.

Temperatura maksymalna wyniesie od 0 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku i 11 st. C na Ziemi Lubuskiej. Z kierunku południowo-wschodniego powieje słaby i umiarkowany, miejscami w porywach osiągający prędkość 40-60 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na niedzielę tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza będzie wysoka, we wszystkich regionach przekraczając 90 procent. W zachodniej połowie kraju będzie odczuwalny chłód, a mieszkańcy pozostałej części Polski odczują zimno. Aura niekorzystnie wpłynie na samopoczucie.

Warunki biometeo w niedzielę

Pogoda na dziś - Trójmiasto

Niedziela w Gdańsku, Sopocie i Gdyni przyniesie duże zachmurzenie z opadami śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie 2 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami w porywach 40-60 km/h, południowo-wschodni. Ciśnienie spada, w południe barometry wskażą 1010 hektopaskali.

Pogoda na dziś - Kraków

Na niedzielę dla Krakowa prognozowana jest pochmurna aura z opadami śniegu przechodzącymi w deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 4 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 985 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Niedziela w Poznaniu zapowiada się pochmurno z opadami śniegu przechodzącymi w deszcz. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 7 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami w porywach do 40-60 km/h, południowo-wschodni. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 998 hPa.

Pogoda na dziś - Warszawa

Mieszkańcy Warszawy w niedzielę powinni spodziewać się dużego zachmurzenia z opadami śniegu. Spadnie do 3-6 cm. Termometry pokażą maksymalnie 2 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 1000 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Niedziela we Wrocławiu przyniesie duże zachmurzenie i opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 10 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami w porywach do 40-60 km/h, południowo-wschodni. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 996 hPa.

