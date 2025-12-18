Prognoza pogody na czwartek Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Czwartek upłynie pod znakiem pochmurnej i mglistej aury z przejaśnieniami, a na zachodzie z rozpogodzeniami. Na Warmii i Mazurach oraz w Karpatach może popadać słaby deszcz. Termometry wskażą maksymalnie od 2-3 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 6-7 st. C w centrum kraju, do 8-9 st. C na zachodzie i południowym zachodzie. Powieje zachodni i południowy wiatr, słaby i umiarkowany, na Wybrzeżu dość silny.

Prognoza pogody na czwartek Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wahać się będzie od 70 do ponad 90 procent. W prawie całym kraju będzie chłodno, tylko mieszkańcy zachodnich regionów odczują komfort termiczny. Warunki biometeo okażą się neutralne.

Warunki biometeo w czwartek

Pogoda na dziś - Warszawa

Czwartek przyniesie w Warszawie pochmurną i mglistą aurę. Termometry wskażą maksymalnie 5 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 1012 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Czwartek w Gdańsku, Gdyni, Sopocie zapowiada się pochmurnie. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 6 st. C. Wiatr południowo-zachodni, będzie umiarkowany i dość silny. Ciśnienie rośnie, w południe sięgnie 1021 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Na czwartek w Poznaniu prognozuje się pochmurną aurę z większymi przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 7 st. C. Wiatr południowy, będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe wzrośnie do 1013 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Mieszkańców Wrocławia czeka pochmurny czwartek z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna wzrośnie do 9 st. C. Wiatr południowy, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 1010 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Czwartek w Krakowie zapowiada się pochmurnie i mgliście z przejaśnieniami. Termometry wskażą maksymalnie 7 st. C. Wiatr południowo-zachodni, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 1000 hPa.