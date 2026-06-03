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Prognoza

To będzie długi weekend z dynamiczną pogodą

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Deszcz, burza, lato
Pogoda na Boże Ciało i długi weekend
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
W czerwcowy długi weekend możemy spodziewać się zmiennej i dynamicznej aury. W najbliższych dniach będzie ciepło, ale nie zabraknie też opadów deszczu oraz burz. Sprawdź szczegółową prognozę pogody na Boże Ciało i końcówkę tygodnia.

W okresie prognozy pogoda w kraju w dalszym ciągu kształtowana będzie przez płytką zatokę niżu znad Morza Norweskiego z frontem okluzji, który o północy, położony na linii Koszalin - Poznań - Kraków, powoli przemieszczał się będzie w kierunku północno-wschodnim. W południe strefa frontowa rozciągać się będzie od Warmii i Mazur, przez Mazowsze, po Małopolskę i Podkarpacie, a wieczorem obejmie swoim zasięgiem już jedynie krańce wschodnie kraju. Za frontem napłynie ponownie ciepła masa powietrza polarnego znad południowo-zachodniej Europy.

Pierwszy dzień długiego weekendu, czyli Boże Ciało, we wschodniej połowie kraju upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z opadami i przelotnymi opadami deszczu. Wraz z upływem dnia opady będą zanikać oraz pojawią się rozpogodzenia. Lokalnie na krańcach wschodnich możliwe są burze, jednak nie będą one silne. Przelotne opady i słabe burze prognozowane są również w godzinach popołudniowych na zachodzie Polski. Natomiast na pozostałym obszarze kraju, tj. w pasie od Pomorza po Śląsk przeważać będzie dość pogodna, ale dość pochmurna aura. Opady mogą pojawić się jedynie nad ranem na Pomorzu i Ziemi Łódzkiej, co związane będzie z odsuwającą się dalej na wschód strefą frontową.

Lokalnie może zagrzmieć

W piątek Polska znajdzie się w zasięgu układu niskiego ciśnienia i związanego z nim pofalowanego, chłodnego frontu atmosferycznego, który przyniesie pochmurną i deszczową aurę w całej zachodniej połowie kraju. Na niebie w tych regionach przeważać będzie całkowite zachmurzenie z umiarkowanymi, przejściowo intensywnymi opadami deszczu. Rozpogodzenia pojawią się dopiero po południu i wieczorem, wraz z przemieszczaniem się frontu na wschód kraju. Wówczas i w tych regionach spodziewane są przelotne opady deszczu, lokalnie burze.    W sobotę i niedzielę nieco stabilizacji w pogodzie, co nie oznacza braku chmur i opadów, ponieważ pogodę w kraju kształtował będzie słabo gradientowy obszar podwyższonego ciśnienia. W sobotę przelotne opady deszczu prognozowane są lokalnie na Pomorzu, Warmii i Mazurach oraz Podlasiu, natomiast w niedzielę lokalnie na północy i zachodzie. Poza tym przeważać będzie pogodna i ciepła aura.

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Prognoza temperatury na kolejne dni
Źródło: ventusky.com

Pogoda na Boże Ciało

Na przeważającym obszarze kraju przeważać będzie duże i całkowite zachmurzenie z rozpogodzeniami. Nad ranem strefa frontowa z opadami deszczu znajdzie się w pasie od Pomorza, przez Ziemię Łódzką i Mazowsze, po Małopolskę. W ciągu dnia będzie się ona odsuwać na wschód. Lokalnie na krańcach wschodnich mogą wystąpić słabe burze. Z kolei w godzinach późnopopołudniowych przelotne opady deszczu oraz również słabe burze możliwe będą na północnym-zachodzie kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 18-20 st. C na wschodzie, przez 22-24 st. C w centrum, do 25-26 st. C na zachodzie kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni, jedynie na wschodzie południowo-wschodni.

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Prognoza opadów na kolejne dni
Źródło: ventusky.com

Pogoda na długi weekend

W piątek w zachodniej połowie Polski będzie pochmurno z umiarkowanymi, przejściowo intensywnymi, ciągłymi opadami deszczu do 10-20 l/mkw., a lokalnie nawet do 25-30 l/mkw. Na wschodzie początkowo wystąpi umiarkowane zachmurzenie, w drugiej części dnia wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu i lokalnymi burzami. Termometry wskażą maksymalnie od 17-19 st. C na zachodzie, do 23-25 st. C na wschodzie kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni, jedynie na wschodzie południowo-wschodni.

W sobotę możemy spodziewać się pogodnej aury. Jedynie na północy i północnym-wschodzie pojawi się duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Lokalnie wystąpią słabe burze z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 20-22 st. C na północy, do 23-24 st. C na pozostałym obszarze kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni.

Niedziela na przeważającym obszarze kraju również przyniesie pogodną aurę. Lokalnie na północy i zachodzie prognozowane są przelotne opady deszczu. Może także pojawić się burza. Termometry wskażą maksymalnie od 19-21 st. C na Pomorzu, do 22-24 st. C na pozostałym obszarze kraju. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni wiatr.

Pogoda na poniedziałek

W poniedziałek będzie pogodnie z przelotnymi opadami deszczu na północnym-wchodzie kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 22-23 st. C na północnym-wschodzie, do 24-25 st. C na pozostałym obszarze kraju. Powieje słaby, zmienny wiatr.

Uwaga na burze. IMGW wydał alarmy
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Polska
Źródło: tvnmeteo.pl
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Tagi:
pogodaprognoza pogody
Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
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