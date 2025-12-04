Logo TVN24
Prognoza

Pogoda na 5 dni. Będzie 10 stopni, a może nawet więcej

|
Deszcz, opady, zimno, mokro, pochmurno
Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: ventusky.com
W nadchodzących dniach wyż znad Rosji przestanie wpływać na pogodę w Polsce. Jego rolę przejmą niże, które przyniosą opady, ale także wyższe temperatury - na początku kolejnego tygodnia miejscami może być 10 stopni, a w kolejnych dniach nawet więcej.

W piątek do Polski dotrze z południa Europy płytki - a więc stosunkowo niewielki - układ niskiego ciśnienia, przynosząc nieznaczne opady deszczu w wielu regionach naszego kraju. Ten niż jest częścią głębokiego, czyli dużo potężniejszego niżu, znajdującego się nad Włochami i Grecją, gdzie w piątek spodziewane są ulewy. Tymczasem "nasz" układ niskiego ciśnienia będzie przyczyną przeważnie słabych opadów, których dobowa suma nie przekroczy 10 litrów na metr kwadratowy. Niż, pokonując drogę znad Morza Adriatyckiego do centrum kontynentu, w piątkowe popołudnie usadowi się na granicy polsko-niemieckiej i z tego powodu najwięcej opadów będzie w zachodniej części kraju.

Pogoda na piątek

Piątek w zachodniej połowie kraju i na południu zapowiada się pochmurnie, z opadami deszczu. Dużo chmur będzie na ogół także na wschodzie, a na Podlasiu może padać mżawka. Większe przejaśnienia możliwe są jedynie w województwach lubelskim i podkarpackim. Temperatura maksymalna wyniesie od 4 stopni Celsjusza na Pomorzu, Wybrzeżu i w Wielkopolsce do 9 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby lub umiarkowany wiatr z południowego wschodu.

Nie tyko mgły. Alarmy IMGW w 13 województwach
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nie tyko mgły. Alarmy IMGW w 13 województwach

Pogoda na weekend

W kolejnych dniach o pogodzie w naszej części Europy będą decydować atlantyckie niże, które mają kierować do centrum kontynentu ciepłe powietrze z zachodu. Dla nas oznacza to ocieplenie do około 10 stopni po weekendzie i być może jeszcze wyższą temperaturę w następnych dniach.

W sobotę będzie pochmurnie z większymi przejaśnieniami w południowo-wschodniej części kraju. Słabe opady deszczu możliwe są na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie. Słupki rtęci pokażą maksymalnie od 5 st. C na północy, przez 7 st. C na Mazowszu, do 8 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wiatr z południa będzie słaby.

W niedzielę mieszkańców południowo-wschodniej części kraju czeka pochmurna aura z większymi przejaśnieniami. Na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie może słabo popadać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 5 st. C na północy, przez 7 st. C na Mazowszu, do 8 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Powieje słabo z południa.

Klatka kluczowa-75142
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: ventusky.com

Początek tygodnia z ociepleniem

W poniedziałek na wschodzie kraju będzie pochmurnie. Na pozostałym obszarze utrzyma się duże lub umiarkowane zachmurzenie. W całej Polsce pojawią się przelotne opady deszczu. Temperatura osiągnie maksymalnie od 5 st. C w Suwałkach do 10 stopni w Szczecinie i Wrocławiu. Odczuwalny będzie słaby i umiarkowany wiatr z południa i zachodu.

We wtorek wystąpi zachmurzenie całkowite lub duże z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Padać nie będzie tylko na południowym zachodzie. Termometry wskażą maksymalnie od 6 st. C na Suwalszczyźnie, przez 8 st. C na Mazowszu, do 10 st. C na Dolnym Śląsku i Pomorzu Zachodnim. Wiatr z zachodu i północnego zachodu będzie na ogół umiarkowany, ale na Mazurach i Suwalszczyźnie - chwilami silniejszy, w porywach dochodzący około 50 kilometrów na godzinę.

Klatka kluczowa-75156
Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: ventusky.com

Autorka/Autor: Tomasz Wasilewski

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: stock.adobe.com

