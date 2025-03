Mroźne noce i poranki. Cały kraj objęty alarmami

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nadal ostrzega przed przymrozkami. Żółte alarmy obowiązują na terenie całego kraju. Temperatura przy gruncie może spaść miejscami do -8 stopni.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - przymrozki

Żółte alarmy przed przymrozkami obowiązują w całym kraju. Prognozowany jest spadek temperatury w nocy do -5/0 stopni Celsjusza, przy gruncie do około -8 st. C.