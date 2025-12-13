Tu spadnie marznący deszcz. IMGW ostrzega

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - opady marznące
Żółte alarmy przed opadami marznącymi zostały wydane w województwach:
- małopolskim, w powiatach nowosądeckim i gorlickim;
- podkarpackim, w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, sanockim, leskim, bieszczadzkim.
W tych powiatach prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.
Alarmy będą ważne w niedzielę w godzinach 2-9.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
