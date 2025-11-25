Tam śnieg będzie silnie sypać do rana. Alarmy IMGW

Warunki drogowe w nocy Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - intensywne opady śniegu

Pomarańczowe ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu obowiązują w województwach:

opolskim ;

dolnośląskim , w powiatach: lwóweckim, karkonoskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kłodzkim, ząbkowickim, dzierżoniowskim, strzelińskim, wrocławskim, oławskim, oleśnickim, milickim;

wielkopolskim , w powiatach: kępińskim, ostrzeszowskim, ostrowskim, krotoszyńskim, kaliskim, Kalisz, pleszewskim, jarocińskim, tureckim, kolskim, konińskim, Konin, słupeckim;

kujawsko-pomorskim , w powiatach: włocławskim, Włocławek, radziejowskim, mogileńskim, inowrocławskim, aleksandrowskim, toruńskim, Toruń, lipnowskim, rypińskim, golubsko-dobrzyńskim, wąbrzeskim, brodnickim;

łódzkim , w powiatach: wieluńskim, wieruszowskim, sieradzkim, poddębickim, łęczyckim, kutnowskim;

mazowieckim , w powiatach: gostynińskim, płockim, Płock, sierpeckim, żuromińskim;

warmińsko-mazurskim, poza powiatami: piskim, ełckim, oleckim, gołdapskim, elbląskim, Elbląg, braniewskim.

W powyższych regionach prognozowane są opady śniegu, miejscami spowodują one przyrost pokrywy śnieżnej o 20 do 25 centymetrów, natomiast w górach - do 30 centymetrów.

Ostrzeżenia pozostaną w mocy, w zależności od miejsca, w przedziale czasowym od północy w środę do godziny szóstej rano w czwartek.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - intensywne opady śniegu

Żółte ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu obowiązują w województwach:

łódzkim , w powiatach: łowickim, zgierskim, łódzkim wschodnim, Łódź, zgierskim, pabianickim, brzezińskim, zduńskowolskim, łaskim, bełchatowskim, pajęczańskim;

warmińsko-mazurskim , w powiatach: elbląskim, Elbląg, braniewskim;

pomorskim , w powiatach: kwidzyńskim, sztumskim;

kujawsko-pomorskim, w powiatach: grudziądzkim, Grudziądz, świeckim, chełmińskim.

Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10 do 15 centymetrów.

Ostrzeżenia pozostaną w mocy, w zależności od miejsca, w przedziale czasowym od północy w środę do godziny ósmej rano w czwartek.

Ostrzeżenia meteorologiczne Źródło: IMGW

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - marznące opady

IMGW wydał też ostrzeżenia przed marznącymi opadami. Obowiązują one w województwach podlaskim, w powiatach: grajewskim, augustowskim, sejneńskim, suwalskim, Suwałki oraz w woj. warmińsko-mazurskim, w powiatach wschodnich.

W regionach tych prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub deszczu ze śniegiem powodujące gołoledź. Ostrzeżenia ważne będą do północy w czwartek.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - oblodzenie

Synoptycy ostrzegają też przed oblodzeniem. Alarmy obowiązują w województwach:

podlaskim ;

warmińsko-mazurskim , w powiatach wschodnich;

mazowieckim , poza powiatami północno-zachodnimi;

lubelskim , na północy województwa;

łódzkim , w powiatach: rawskim, skierniewickim, Skierniewice;

dolnośląskim , w powiatach północno-zachodnich;

lubuskim , poza powiatami północno-zachodnimi;

wielkopolskim , w powiatach północnych i północno-zachodnich;

kujawsko-pomorskim , w powiatach: tucholskim, sępoleńskim, nakielskim, bydgoskim, Bydgoszcz, żnińskim;

pomorskim , na południu województwa;

zachodniopomorskim, w powiatach: szczecineckim, wałeckim, drawskim.

Prognozuje się miejscami zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem, lokalnie mokrego śniegu, powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna wyniesie około -1 st. C, przy gruncie około -2 st. C. Alarmy ważne będą do godziny 8 w czwartek.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Zimowe zagrożenia Źródło: RCB