Gęste mgły, opady marznące. IMGW ostrzega

Gołoledź
Pogoda w czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed trudnymi warunkami na drogach. Głównymi zagrożeniami będą opady marznące oraz gęste mgły. W części kraju obowiązują żółte alarmy.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - opady marznące

Żółte alarmy przed opadami marznącymi wydano dla województw:

  • dolnośląskiego, w południowej części województwa;
  • opolskiego, w południowej i wschodniej części województwa;
  • śląskiego, poza północnymi powiatami;
  • małopolskiego, w powiatach: chrzanowskim, oświęcimskim, wadowickim, suskim.

W wymienionych regionach prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki, powodujące gołoledź.

Ostrzeżenia będą w mocy w piątek od północy do godziny 8 rano.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - gęsta mgła

Alarmy pierwszego stopnia przed gęstą mgłą wydano dla województw:

  • pomorskiego, w powiatach: chojnickim, kościerskim, kartuskim, gdańskim, nowodworskim, malborskim, starogardzkim, tczewskim, sztumskim, kwidzyńskim;
  • warmińsko-mazurskiego;
  • podlaskiego, poza skrajnymi południowymi powiatami;
  • kujawsko-pomorskiego;
  • mazowieckiego, w powiatach: ostrowskim, ostrołęckim, Ostrołęka, makowskim, przasnyskim, mławskim, ciechanowskim, płońskim, żuromińskim, sierpeckim, płockim, Płock, gostynińskim, szydłowieckim, przysuskim;
  • łódzkiego;
  • świętokrzyskiego;
  • małopolskiego, poza południowymi powiatami;
  • śląskiego, poza południowymi powiatami;
  • opolskiego, w powiatach: strzeleckim, oleskim, kluczborskim;
  • wielkopolskiego, w powiatach: kępińskim, ostrzeszowskim, ostrowskim, kaliskim, Kalisz, pleszewskim, tureckim, konińskim, Konin, kolskim, słupeckim, gnieźnieńskim;
  • dolnośląskiego, w powiatach: głogowskim, polkowickim, bolesławieckim;
  • lubuskiego, w powiatach: wschowskim, nowosolskim, żagańskim, żarskim, krośnieńskim, świebodzińskim, zielonogórskim, Zielona Góra.

Alarmy zaczną obowiązywać o godzinie 20 w czwartek bądź o północy w piątek i wygasną w piątek o godz. 9

Ostrzeżenia IMGW
Ostrzeżenia IMGW
Źródło: IMGW

Czym są ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Autorka/Autor: fw

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

IMGWmgłaostrzeżenia
