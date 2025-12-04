Gęste mgły, opady marznące. IMGW ostrzega

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - opady marznące
Żółte alarmy przed opadami marznącymi wydano dla województw:
- dolnośląskiego, w południowej części województwa;
- opolskiego, w południowej i wschodniej części województwa;
- śląskiego, poza północnymi powiatami;
- małopolskiego, w powiatach: chrzanowskim, oświęcimskim, wadowickim, suskim.
W wymienionych regionach prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki, powodujące gołoledź.
Ostrzeżenia będą w mocy w piątek od północy do godziny 8 rano.
Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - gęsta mgła
Alarmy pierwszego stopnia przed gęstą mgłą wydano dla województw:
- pomorskiego, w powiatach: chojnickim, kościerskim, kartuskim, gdańskim, nowodworskim, malborskim, starogardzkim, tczewskim, sztumskim, kwidzyńskim;
- warmińsko-mazurskiego;
- podlaskiego, poza skrajnymi południowymi powiatami;
- kujawsko-pomorskiego;
- mazowieckiego, w powiatach: ostrowskim, ostrołęckim, Ostrołęka, makowskim, przasnyskim, mławskim, ciechanowskim, płońskim, żuromińskim, sierpeckim, płockim, Płock, gostynińskim, szydłowieckim, przysuskim;
- łódzkiego;
- świętokrzyskiego;
- małopolskiego, poza południowymi powiatami;
- śląskiego, poza południowymi powiatami;
- opolskiego, w powiatach: strzeleckim, oleskim, kluczborskim;
- wielkopolskiego, w powiatach: kępińskim, ostrzeszowskim, ostrowskim, kaliskim, Kalisz, pleszewskim, tureckim, konińskim, Konin, kolskim, słupeckim, gnieźnieńskim;
- dolnośląskiego, w powiatach: głogowskim, polkowickim, bolesławieckim;
- lubuskiego, w powiatach: wschowskim, nowosolskim, żagańskim, żarskim, krośnieńskim, świebodzińskim, zielonogórskim, Zielona Góra.
Alarmy zaczną obowiązywać o godzinie 20 w czwartek bądź o północy w piątek i wygasną w piątek o godz. 9
Czym są ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Autorka/Autor: fw
Źródło: IMGW
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock