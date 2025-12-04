Gęste mgły, opady marznące. IMGW ostrzega

Pogoda w czwartek Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - opady marznące

Żółte alarmy przed opadami marznącymi wydano dla województw:

dolnośląskiego , w południowej części województwa;

opolskiego , w południowej i wschodniej części województwa;

śląskiego , poza północnymi powiatami;

małopolskiego, w powiatach: chrzanowskim, oświęcimskim, wadowickim, suskim.

W wymienionych regionach prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki, powodujące gołoledź.

Ostrzeżenia będą w mocy w piątek od północy do godziny 8 rano.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - gęsta mgła

Alarmy pierwszego stopnia przed gęstą mgłą wydano dla województw:

pomorskiego , w powiatach: chojnickim, kościerskim, kartuskim, gdańskim, nowodworskim, malborskim, starogardzkim, tczewskim, sztumskim, kwidzyńskim;

warmińsko-mazurskiego ;

podlaskiego , poza skrajnymi południowymi powiatami;

kujawsko-pomorskiego ;

mazowieckiego , w powiatach: ostrowskim, ostrołęckim, Ostrołęka, makowskim, przasnyskim, mławskim, ciechanowskim, płońskim, żuromińskim, sierpeckim, płockim, Płock, gostynińskim, szydłowieckim, przysuskim;

łódzkiego ;

świętokrzyskiego ;

małopolskiego , poza południowymi powiatami;

śląskiego , poza południowymi powiatami;

opolskiego , w powiatach: strzeleckim, oleskim, kluczborskim;

wielkopolskiego , w powiatach: kępińskim, ostrzeszowskim, ostrowskim, kaliskim, Kalisz, pleszewskim, tureckim, konińskim, Konin, kolskim, słupeckim, gnieźnieńskim;

dolnośląskiego , w powiatach: głogowskim, polkowickim, bolesławieckim;

lubuskiego, w powiatach: wschowskim, nowosolskim, żagańskim, żarskim, krośnieńskim, świebodzińskim, zielonogórskim, Zielona Góra.

Alarmy zaczną obowiązywać o godzinie 20 w czwartek bądź o północy w piątek i wygasną w piątek o godz. 9

Ostrzeżenia IMGW Źródło: IMGW

Czym są ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.