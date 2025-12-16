Ostrzeżenia IMGW w 10 województwach

Prognoza pogody na wtorek Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła

Alarmy przed mgłami zostały wydane w województwach:

małopolskim w powiatach: oświęcimskim, chrzanowskim, krakowskim, Kraków, proszowickim, bocheńskim, wielickim, brzeskim, dąbrowskim;

świętokrzyskim , w powiatach: kazimierskim i buskim;

lubuskim ;

zachodniopomorskim , w powiatach: wałeckim i szczecineckim;

wielkopolskim , w północno-zachodniej połowie województwa;

kujawsko-pomorskim ;

pomorskim , w powiatach: kwidzyńskim, sztumskim, malborskim, nowodworskim, gdańskim, kartuskim, bytowskim, chojnickim, człuchowskim, kościerskim, starogardzkim, tczewskim;

warmińsko-mazurskim , poza powiatami znajdującymi się w jego północnej części;

mazowieckim , w jego północnej i północno-zachodniej części;

podlaskim, w powiatach: suwalskim, Suwałki, sejneńskim, augustowskim, monieckim, grajewskim, kolneńskim, łomżyńskim, Łomża.

W tych miejscach prognozowane są gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 m. Lokalnie mgły mogą być marznące.

Ostrzeżenia zaczną obowiązywać w wymienionych miejscach między godziną 16 a 18 we wtorek i wygasną o godzinie 9 w środę.

Ostrzeżenia IMGW przed gęstą mgłą Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Mgła. Jak powstaje Źródło: Małgorzata Latos/PAP