Ostrzeżenia IMGW w 10 województwach

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła
Alarmy przed mgłami zostały wydane w województwach:
- małopolskim w powiatach: oświęcimskim, chrzanowskim, krakowskim, Kraków, proszowickim, bocheńskim, wielickim, brzeskim, dąbrowskim;
- świętokrzyskim, w powiatach: kazimierskim i buskim;
- lubuskim;
- zachodniopomorskim, w powiatach: wałeckim i szczecineckim;
- wielkopolskim, w północno-zachodniej połowie województwa;
- kujawsko-pomorskim;
- pomorskim, w powiatach: kwidzyńskim, sztumskim, malborskim, nowodworskim, gdańskim, kartuskim, bytowskim, chojnickim, człuchowskim, kościerskim, starogardzkim, tczewskim;
- warmińsko-mazurskim, poza powiatami znajdującymi się w jego północnej części;
- mazowieckim, w jego północnej i północno-zachodniej części;
- podlaskim, w powiatach: suwalskim, Suwałki, sejneńskim, augustowskim, monieckim, grajewskim, kolneńskim, łomżyńskim, Łomża.
W tych miejscach prognozowane są gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 m. Lokalnie mgły mogą być marznące.
Ostrzeżenia zaczną obowiązywać w wymienionych miejscach między godziną 16 a 18 we wtorek i wygasną o godzinie 9 w środę.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Autorka/Autor: red.
Źródło: IMGW
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock