Prognoza

Ostrzeżenia IMGW w siedmiu województwach. Tu będzie groźnie

Mgła w Krakowie
Prognoza pogody na poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed niebezpieczną pogodą. W poniedziałek wieczorem i we wtorek rano w części kraju zapanują gęste mgły. Sprawdź, gdzie zachować szczególną ostrożność.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła

W poniedziałek w części kraju może pojawić się mgła. Ostrzeżenia przed tym zjawiskiem zostały wydane w województwach:

  • wielkopolskim, w powiatach: leszczyńskim, Leszno, gostyńskim, rawickim, krotoszyńskim, jarocińskim, pleszewskim, ostrowskim;
  • dolnośląskim, w powiatach: Jelenia Góra, jaworskim, złotoryjskim, legnickim, Legnica, polkowickim, głogowskim, lubińskim, górowskim, wołowskim, średzkim, Wrocław, trzebnickim, milickim;
  • opolskim, w powiatach: nyskim, prudnickim, kędzierzyńsko-kozielskim, głubczyckim, strzeleckim, krapkowickim, opolskim, Opole;
  • śląskim, w powiatach: bieruńsko-lędzińskim, Mysłowice, Jaworzno, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, będzińskim, zawierciańskim;
  • świętokrzyskim, w powiatach: włoszczowskim, jędrzejowskim, kieleckim, Kielce;
  • małopolskim, w północnej połowie województwa;
  • podkarpackim, w powiatach: mieleckim, dębickim, kolbuszowskim, ropczycko-sędziszowskim.

W tych miejscach prognozowane są gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 m. Lokalnie mgły będą osadzać szadź.

Ostrzeżenia obowiązują od godziny 18 w poniedziałek do godziny 8.30 we wtorek.

Meteo
Meteo
Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Jak powstaje mgła
Jak powstaje mgła
Źródło: Małgorzata Latos/PAP

Autorka/Autor: kp

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: Piotr Błoński/tvn24.pl

