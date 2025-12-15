Ostrzeżenia IMGW w siedmiu województwach. Tu będzie groźnie

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła
W poniedziałek w części kraju może pojawić się mgła. Ostrzeżenia przed tym zjawiskiem zostały wydane w województwach:
- wielkopolskim, w powiatach: leszczyńskim, Leszno, gostyńskim, rawickim, krotoszyńskim, jarocińskim, pleszewskim, ostrowskim;
- dolnośląskim, w powiatach: Jelenia Góra, jaworskim, złotoryjskim, legnickim, Legnica, polkowickim, głogowskim, lubińskim, górowskim, wołowskim, średzkim, Wrocław, trzebnickim, milickim;
- opolskim, w powiatach: nyskim, prudnickim, kędzierzyńsko-kozielskim, głubczyckim, strzeleckim, krapkowickim, opolskim, Opole;
- śląskim, w powiatach: bieruńsko-lędzińskim, Mysłowice, Jaworzno, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, będzińskim, zawierciańskim;
- świętokrzyskim, w powiatach: włoszczowskim, jędrzejowskim, kieleckim, Kielce;
- małopolskim, w północnej połowie województwa;
- podkarpackim, w powiatach: mieleckim, dębickim, kolbuszowskim, ropczycko-sędziszowskim.
W tych miejscach prognozowane są gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 m. Lokalnie mgły będą osadzać szadź.
Ostrzeżenia obowiązują od godziny 18 w poniedziałek do godziny 8.30 we wtorek.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Autorka/Autor: kp
Źródło: IMGW
Źródło zdjęcia głównego: Piotr Błoński/tvn24.pl