Prognoza

Dziewięć województw z ostrzeżeniami IMGW

Mgła, zima
Prognoza na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne. W piątek i sobotę w wielu województwach pojawią się mgły. Sprawdź, gdzie widzialność będzie ograniczona.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła

Żółte alarmy przed gęstą mgłą zostały wydane dla województw:

  • lubuskiego;
  • wielkopolskiego, poza powiatami północnymi i północno-wschodnimi;
  • dolnośląskiego;
  • opolskiego;
  • śląskiego;
  • łódzkiego, poza powiatami północnymi;
  • świętokrzyskiego, poza powiatami wschodnimi;
  • małopolskiego, poza powiatami nowotarskim i tatrzańskim;
  • podkarpackiego, w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, Krosno, sanockim, leskim, bieszczadzkim.

W tych miejscach prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów. Lokalnie mgła może osadzać szadź.

Ostrzeżenia będą obowiązywać od godziny 18 w piątek do godziny 9 w sobotę.

Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Jak powstaje mgła
Jak powstaje mgła
Źródło: Małgorzata Latos/PAP

Autorka/Autor: red.

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

