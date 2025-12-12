Dziewięć województw z ostrzeżeniami IMGW

Prognoza na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła

Żółte alarmy przed gęstą mgłą zostały wydane dla województw:

lubuskiego ;

wielkopolskiego , poza powiatami północnymi i północno-wschodnimi;

dolnośląskiego ;

opolskiego ;

śląskiego ;

łódzkiego , poza powiatami północnymi;

świętokrzyskiego , poza powiatami wschodnimi;

małopolskiego , poza powiatami nowotarskim i tatrzańskim;

podkarpackiego, w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, Krosno, sanockim, leskim, bieszczadzkim.

W tych miejscach prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów. Lokalnie mgła może osadzać szadź.

Ostrzeżenia będą obowiązywać od godziny 18 w piątek do godziny 9 w sobotę.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

