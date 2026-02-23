Logo TVN24
Prognoza

Ostrzeżenia hydrologiczne IMGW. Poziom rzek się podnosi

Lodołamacz, Kwidzyn (Pomorskie)
Prognoza pogody na poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl
IMGW ostrzega przed zagrożeniem związanym z podnoszącym się poziomem rzek. W większości Polski w mocy są alarmy pierwszego stopnia, ale są miejsca, gdzie obowiązują pomarańczowe - prawie najwyższe - ostrzeżenia.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
W poniedziałek w Polsce nasiliły się roztopy, doprowadzając w wielu zlewniach do wzrostów stanów wody. Z tego powodu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia hydrologiczne.

Ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia

W kilku zlewniach IMGW wydał ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia, czyli przed wezbraniem z przekroczeniem stanów alarmowych. Mowa tu przede wszystkim o południowej Polsce. W województwach dolnośląskim, opolskim i śląskim pomarańczowe alarmy są ważne w zlewniach: Widawy, Widawy od Namysłowa do ujścia do Odry, Nysy Łużyckiej do Zgorzelca, Kwisy Górnej do Zbiornika Leśna, Bobru do Zbiornika Pilchowice, Nysy Kłodzkiej ze Ścinawką, Nysy Kłodzkiej do Zbiornika Nysa, Nysy Kłodzkiej od Zbiornika Kozielno do Zbiornika Nysa, Klikawy, Orlicy, Odry od Chałupek do Koźla oraz Olzy.

Pomarańczowe ostrzeżenia hydrologiczne zostały wydane także w woj. wielkopolskim, w zlewni Polskiego Rowu, oraz w woj. mazowieckim, w zlewni Wkry do ujścia Łydyni.

meteo
meteo
Źródło: IMGW

Ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia

Ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia obowiązują w większości Polski. Są ważne na całym terenie województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego oraz w znacznej części województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Żadnych ostrzeżeń hydrologicznych nie ma tylko w województwie lubuskim.

Zalane piwnice, podwórka, drogi. Setki mieszkańców bez ogrzewania
Czym jest alarm hydrologiczny drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza, że "stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, lecz poniżej stanów alarmowych".

Czym jest alarm hydrologiczny pierwszego stopnia

Ostrzeżenie hydrologiczne pierwszego stopnia oznacza zagrożenie umiarkowane. Stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie poniżej stanów ostrzegawczych, przy czym przewidywany jest gwałtowny wzrost stanu wody.

Opracował Krzysztof Posytek

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: TK/ Kontakt24

IMGWrzekarzeki
