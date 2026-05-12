Deszczowa fala nad Polską. Zobacz, jak będzie wędrować

Deszcz, ulewa, ulewny deszcz
Opady deszczu w Polsce we wtorek 12 maja
Pogoda w Polsce. W związku z wpływem niżu we wtorek przez nasz kraj wędruje strefa opadów. Miejscami może zagrzmieć i popadać naprawdę solidnie. Sprawdź, gdzie spodziewać się deszczu oraz ile go będzie.

Jak poinformowała we wtorek rano synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, Polska pozostaje w obszarze niskiego ciśnienia. Jest on związany z niżami, które rozciągają się od Islandii i Norwegii aż po Bałkany. Pogodę w naszym kraju kształtuje niż Doreen z centrum nad Morzem Bałtyckim.

Z niżem związany jest front chłodny, który uległ zafalowaniu nad Polską i powstał na nim kolejny płytki niż - deszczowa fala. W godzinach rannych to zgrupowanie chmur niosących opady przemieszcza się nad Kujawami, Wielkopolską, Ziemią Łódzką oraz Śląskiem Opolskim i Górnym.

Mapa opadów. Deszcz nad Polską

Deszczowa strefa zmierza na wschód i w nadchodzących godzinach obejmie również Mazowsze i wschód Polski, by późnym popołudniem powędrować poza wschodnie granice kraju. Chmury niosą na ogół opady umiarkowane, ale przejściowo obfite, o sumie do 20 litrów na metr kwadratowy. Mają ciągły charakter.

W ciągu dnia, gdy chmury będą się kłębić, na wschodzie możliwe są burze z opadami do 30 l/mkw. Ostrzega przed nimi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Tymczasem na zachodzie w ciągu dnia będzie pojawiać się więcej przejaśnień i rozpogodzeń. Miejscami nadal może tam popadać, ale tylko przelotnie.

Tam opady były najsilniejsze

Znaczne opady zanotowano poprzedniej doby. Od godziny 6 w poniedziałek do godz. 6 we wtorek najwięcej deszczu spadło na Hali Ornak w Tatrach - było to 46 l/mkw. Solidnie popadało też w niektórych miejscowościach w województwie dolnośląskim: Ołdrzychowicach Kłodzkich (39 l/mkw.) oraz Kamienicy (36 l/mkw.). Na Morskim Oku spadły 33 l/mkw.

Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
