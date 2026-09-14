Prognoza Na chwilę otworzy się droga dla ciepła. Będzie ponad 25 stopni Arleta Unton-Pyziołek |

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło wideo: Ventusky Źródło zdj. gł.: Grand Warszawski/Shutterstock

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Nad wschodnią Polską przemieszcza się płytka zatoka niżowa z frontem atmosferycznym oraz szeroką strefą opadów o słabym i umiarkowanym natężeniu. We wtorek będzie ona stopniowo odsuwać się poza granice kraju. Za nią od zachodu wkroczy klin wyżowy związany z wyżem Xantos, którego centrum znajdzie się blisko naszych południowych granic. Przyniesie on więcej przejaśnień i rozpogodzeń, zwłaszcza na zachodzie i południowym zachodzie, a chłodne powietrze polarnomorskie zacznie ustępować cieplejszym masom.

Pogoda na wtorek i środę

Wtorek przyniesie nam przeważnie małe i umiarkowane zachmurzenie. Tylko na wschodzie i południowym wschodzie kraju okresami będzie ono duże, a miejscami może jeszcze słabo padać - deszcz ma zanikać po południu. Na termometrach zobaczymy od 18 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, poprzez 19-20 st. C w regionach centralnych, do 23-24 st. C na Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim. Słaby i umiarkowany wiatr będzie północno-zachodni, skręcający od zachodu na południowy.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło: Ventusky

W środę od zachodu na klin wyżowy nasunie się kolejna zatoka niżowa z frontem chłodnym. Na zachodzie i Pomorzu przyniesie ona więcej chmur i opady deszczu do 5-15 litrów na metr kwadratowy, lokalnie też burze. W pozostałych regionach zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Jednocześnie czeka nas napływ powietrza z południowego zachodu oraz rozwój wyraźnego klina ciepła. Termometry pokażą od 20 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 25 st. C w centrum kraju, do 25-26 st. lokalnie na południu. Południowo-zachodni wiatr okaże się umiarkowany, w burzach silny.

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Pogoda na czwartek i piątek

W czwartek front atmosferyczny przesunie się w głąb kraju, przepychany przez nową falę chłodnego powietrza znad Atlantyku. Czeka nas wędrówka szerokiej strefy opadów i spadek temperatury. Dzień zapowiada się pochmurno, z opadami deszczu do 10-20 l/mkw., tylko na północnym zachodzie spodziewane są przejaśnienia i zanik opadów. Temperatura maksymalna wyniesie od 15-16 st. C na północnym wschodzie kraju oraz na Wyżynie Śląskiej, poprzez 17 st. C w centralnej Polsce, do 20 st. C na południowym wschodzie. Z kierunków zachodnich powieje umiarkowany wiatr.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło: Ventusky

W piątek kolejny klin wyżowy wypchnie zatokę niżową poza granice Polski, otwierając drogę dla łagodniejszych mas powietrza z południa. Na niebie zapanuje umiarkowane i duże zachmurzenie. Na południowym wschodzie słabe opady deszczu mają zanikać, ale pojawią się one na północnym zachodzie. Na termometrach zobaczymy od 18 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 20 st. w centrum, do 21 st. na południowym wschodzie. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany.

Pogoda na sobotę

W sobotę wyż nadal ma dominować nad krajem, zapewniając spokojniejszą aurę. Będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami na południu kraju. Termometry pokażą maksymalnie od 18 st. C na Suwalszczyźnie, przez 20 st. C w regionach centralnych, do 23 st. C na południu. Powieje południowo-zachodni i zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.