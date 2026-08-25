Uwaga na mgłę. IMGW wydał ostrzeżenia
Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali przed gęstą mgłą.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła
Żółte alerty wydano w województwach:
- warmińsko-mazurskim;
- pomorskim, poza powiatem słupskim;
- kujawsko-pomorskim, w powiatach: brodnickim, grudziądzkim, Grudziądz, sępoleńskim, świeckim;
- mazowieckim, w powiatach: żuromińskim, mławskim, przasnyskim, ostrołęckim, Ostrołęka;
- podlaskim, oprócz powiatów: bielskiego, hajnowskiego, siemiatyckiego.
W wymienionych miejscach prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać od północy do godziny 6 w środę.
Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia
IMGW informuje, że ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.