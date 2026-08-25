Prognoza Uwaga na mgłę. IMGW wydał ostrzeżenia Matylda Dziechcińska |

Prognoza w nocy Źródło wideo: tvnmeteo.pl

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Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali przed gęstą mgłą.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła

Żółte alerty wydano w województwach:

warmińsko-mazurskim ;

pomorskim , poza powiatem słupskim;

kujawsko-pomorskim , w powiatach: brodnickim, grudziądzkim, Grudziądz, sępoleńskim, świeckim;

mazowieckim , w powiatach: żuromińskim, mławskim, przasnyskim, ostrołęckim, Ostrołęka;

podlaskim, oprócz powiatów: bielskiego, hajnowskiego, siemiatyckiego.

W wymienionych miejscach prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać od północy do godziny 6 w środę.

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Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

IMGW informuje, że ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.