Prognoza Superkomórka burzowa nad Polską. Co przyniesie weekend. Radar i mapa opadów Oprac. Agnieszka Stradecka |

Opady deszczu w sobotę Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Ventusky.com

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W piątek do części kraju zawitały afrykańskie upały. Ze skwarem, który ma utrzymać się także w weekend, nadciągną burze i intensywne opady deszczu. Przed gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi ostrzega IMGW.

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Tak będą wędrować opady w weekend

Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, nadchodząca noc będzie na ogół pogodna. Jedynie lokalnie, początkowo na zachodzie, a nad ranem również na południu, możliwe są pojedyncze chmury burzowe z przelotnymi opadami deszczu, nie można też wykluczyć burz. Co przyniesie sobota?

- W ciągu dnia, zwłaszcza w jego pierwszej części, niemal w całym kraju zapanuje przewaga pogodnej i słonecznej aury. Dopiero w godzinach popołudniowych od zachodu zacznie rozwijać się konwekcja, a wraz z nią budować mocno wypiętrzone chmury burzowe. Ich szczyt aktywności prognozowany jest na godziny popołudniowe i wieczorne - uzupełnił synoptyk.

Burzom towarzyszyć będą ulewne opady deszczu, nawet do 40 litrów deszczu na metr kwadratowy w ciągu godziny oraz opady gradu o średnicy gradzin powyżej 2-3 centymetrów. - Wiatr na obszarze kraju będzie na ogół słaby, a burze będą powoli przemieszczać się z zachodu na wschód. Późnym wieczorem dotrą częściowo do pasa od Pomorza po Śląsk. Tak intensywne opady deszczu generować będą bardzo silny wiatr, zwłaszcza w rdzeniu burzy. Porywy mogą osiągać prędkość do 70-90 kilometrów na godzin - ostrzegał Zdonek.

Opady deszczu w sobotę Źródło: tvnmeteo.pl

Burze w Polsce. Znów pojawią się mocno wypiętrzone chmury

W niedzielę najgroźniejszych zjawisk burzowych należy spodziewać się ponownie na linii zbieżności wiatru, czyli w pasie od Warmii i Mazur, przez Mazowsze i Ziemię Łódzką, po Śląsk.

Radar opadów