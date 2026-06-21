To nie koniec ulew. Tu będzie padać nocą i w poniedziałek
Do Polski napłynęło gorące zwrotnikowe powietrze. Oprócz skwaru, który ma utrzymać się do końca weekendu, zagrożenie stanowią burze i intensywne opady deszczu. Przed gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi ostrzega IMGW. W mocy jest również alert RCB. Warunki do rozwoju burz są sprzyjające, ponieważ w obszar podwyższonego ciśnienia zalegający nad naszym krajem wbiła się zatoka niżowa.
- W masie zwrotnikowej jest to bardzo niebezpieczne i prowadzi do formowania się i utrzymywania przez wiele godzin tak zwanej linii zbieżności wiatru, czyli frontu powstałego w wyniku zderzenia się wiatru czołowego lub bocznego. Przypomina to międzyzwrotnikową strefę konwergencji, czyli właśnie zbieżności wiatru, która wypycha gorące powietrze w górę, doprowadzając do wypiętrzania się chmur - wyjaśnia nasza synoptyk Arleta Unton-Pyziołek.
ŚLEDŹ Z NAMI, GDZIE JEST BURZA
Burze w niedzielę. Trzy główne zagrożenia
Jak opisuje Unton-Pyziołek, w niedzielę strefa burz przemieszcza się na wschód, niosąc coraz więcej deszczu i burz z gradem. Co więcej, w drugiej części dnia od Pomorza Zachodniego do kraju wkroczyła strefa chłodnego frontu atmosferycznego, na którym również budują się chmury burzowe. Front powstał w wyniku napierania na masy zwrotnikowe chłodnego powietrza polarnego znad Atlantyku.
W niedzielę głównymi zagrożeniami są:
- ulewne opady deszczu do 30-40 litrów wody na metr kwadratowy,
- silny wiatr, osiągający w porywach do 70-90 kilometrów na godzinę (w przypadku superkomórek burzowych lokalnie nawet powyżej 100 km/h),
- opady gradu o średnicy powyżej 2-3 centymetrów.
Co przyniosą noc i poniedziałek
W nocy opady nie odpuszczą. Jak tłumaczy nasza synoptyk, o ile na Pomorzu pojawią się rozpogodzenia, o tyle w większości kraju wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie, które okresami przyniesie opady rzędu 15-30 l/mkw. Lokalnie podczas burz może jednak spaść nawet do 40-50 l/mkw.
W poniedziałek rozpogodzenia spodziewane są na północy, zachodzie i centrum Polski, choć początkowo w środkowej części kraju może jeszcze przelotnie popadać. Na południu i południowym wschodzie utrzyma się umiarkowane i duże zachmurzenie, które przyniesie opady do 10-30 l/mkw., a lokalnie w burzach - szczególnie w górach - do 40-50 l/mkw. Niewykluczony jest grad.