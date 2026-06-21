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Prognoza

To nie koniec ulew. Tu będzie padać nocą i w poniedziałek

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Nad Polską wędruje strefa opadów
Wędrówka strefy opadów w niedzielę, nocą i w poniedziałek
Źródło wideo: Ventusky.com
Źródło zdj. gł.: Ventusky.com
W niedzielę nad Polską przechodzą burze. Nie zapowiada się na to, by miały odpuścić w nocy i w poniedziałek. Razem z wyładowaniami spodziewane są opady deszczu, które miejscami mogą być obfite. Zobacz mapy i radar, które pokazują, jak strefa opadów i burz będzie wędrować nad Polską.

Do Polski napłynęło gorące zwrotnikowe powietrze. Oprócz skwaru, który ma utrzymać się do końca weekendu, zagrożenie stanowią burze i intensywne opady deszczu. Przed gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi ostrzega IMGW. W mocy jest również alert RCB. Warunki do rozwoju burz są sprzyjające, ponieważ w obszar podwyższonego ciśnienia zalegający nad naszym krajem wbiła się zatoka niżowa.

- W masie zwrotnikowej jest to bardzo niebezpieczne i prowadzi do formowania się i utrzymywania przez wiele godzin tak zwanej linii zbieżności wiatru, czyli frontu powstałego w wyniku zderzenia się wiatru czołowego lub bocznego. Przypomina to międzyzwrotnikową strefę konwergencji, czyli właśnie zbieżności wiatru, która wypycha gorące powietrze w górę, doprowadzając do wypiętrzania się chmur - wyjaśnia nasza synoptyk Arleta Unton-Pyziołek.

ŚLEDŹ Z NAMI, GDZIE JEST BURZA

Klatka kluczowa-508905
Tomasz Wasilewski rysuje
Źródło: TVN24

Burze w niedzielę. Trzy główne zagrożenia

Jak opisuje Unton-Pyziołek, w niedzielę strefa burz przemieszcza się na wschód, niosąc coraz więcej deszczu i burz z gradem. Co więcej, w drugiej części dnia od Pomorza Zachodniego do kraju wkroczyła strefa chłodnego frontu atmosferycznego, na którym również budują się chmury burzowe. Front powstał w wyniku napierania na masy zwrotnikowe chłodnego powietrza polarnego znad Atlantyku.

W niedzielę głównymi zagrożeniami są:

  • ulewne opady deszczu do 30-40 litrów wody na metr kwadratowy,
  • silny wiatr, osiągający w porywach do 70-90 kilometrów na godzinę (w przypadku superkomórek burzowych lokalnie nawet powyżej 100 km/h),
  • opady gradu o średnicy powyżej 2-3 centymetrów.
Arleta Unton-Pyziołek o groźnej pogodzie w niedzielę
Źródło: TVN24

Co przyniosą noc i poniedziałek

W nocy opady nie odpuszczą. Jak tłumaczy nasza synoptyk, o ile na Pomorzu pojawią się rozpogodzenia, o tyle w większości kraju wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie, które okresami przyniesie opady rzędu 15-30 l/mkw. Lokalnie podczas burz może jednak spaść nawet do 40-50 l/mkw.

W poniedziałek rozpogodzenia spodziewane są na północy, zachodzie i centrum Polski, choć początkowo w środkowej części kraju może jeszcze przelotnie popadać. Na południu i południowym wschodzie utrzyma się umiarkowane i duże zachmurzenie, które przyniesie opady do 10-30 l/mkw., a lokalnie w burzach - szczególnie w górach - do 40-50 l/mkw. Niewykluczony jest grad.

Radar i mapa padów na żywo

Źródło: tvnmeteo.pl
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Tagi:
burzepogodaprognoza pogody
Damian Dziugieł
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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