Prognoza Gdzie jest burza? Tu grzmi już rano Oprac. Krzysztof Posytek |

Pogoda na piątek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Adobe Stock

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Jak poinformowała nasza synoptyk Arleta Unton-Pyziołek, Polska dostała się pod wpływ płytkiej zatoki niżowej związanej z niżem Helen znad Norwegii. Przemieszcza się w niej falujący front chłodny, który rano rozciąga się jeszcze na zachód od Polski. Do kraju, w ciepłej masie powietrza zwrotnikowego, wkroczyła już poprzedzająca go tak zwana przedfrontowa linia szkwału. Jest słabo i umiarkowanie aktywna nad zachodnią Polską.

Gdzie jest burza?

Około godziny 7.30 grzmi w województwach:

dolnośląskim , w rejonie Bystrzycy Kłodzkiej i Kłodzka oraz Siechnic, Oleśnicy, Bierutowa, Twardogóry, Międzyborza i Sycowa;

wielkopolskim, w okolicach Raszkowa, Pleszewa, Chocza, Rychwała i Słupcy.

Burze zmierzają na wschód. Są słabe i umiarkowane. Towarzyszą im opady rzędu 10-15 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatry do 75 kilometrów na godzinę.

Mapa i radar burz