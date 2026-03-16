Radar opadów. Tam dziś może padać i grzmieć

Dwie strefy opadów nad Polską w poniedziałek
Tomasz Wasilewski o wędrówce opadów nad Polską
Pogoda w Polsce. Początek tygodnia może przynieść burze w części kraju. Odpowiedzialne za to będą dwie strefy frontowe, które wędrują nad naszym krajem. Sprawdź, gdzie może zagrzmieć.

W poniedziałek Polska znajdzie się pod wpływem dwóch frontów chłodnych. Jak wyjaśnił synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński, pierwsza strefa frontowa o poranku obejmowała obszarod Gdańska po Bogatynię, a związane z nią zachmurzenie sięgało pasa Suwałki - Warszawa - Kraków.

Drugi front o godzinie 6 rano znajdował się jeszcze nad Niemcami, ale około południa nasunie się nad zachodnią granicę Polski.

Wleje się polarne powietrze. Może spaść śnieg z deszczem
Wleje się polarne powietrze. Może spaść śnieg z deszczem

Mapa opadów. Tam będzie padać

W kolejnych godzinach fronty będą wędrować nad krajem, lokalnie powodując opady. Pierwsza strefa ma nieść głównie słaby deszcz i mżawkę, ale jak zauważył synoptyk, po południu mogą rozwijać się w niej chmury Cumulonimbus. Mogą towarzyszyć im umiarkowane opady przelotne, jak również wiosenne burze.

Największe prawdopodobieństwo na utworzenie pasa chmur z punktowymi wyładowaniami wystąpi w Małopolsce, częściowo też na Ziemi Świętokrzyskiej, Podkarpaciu i południu Mazowsza. Burzom towarzyszyć ma intensywniejszy deszcz do 5-15 litrów wody na metr kwadratowy i porywy wiatru sięgające 50 kilometrów na godzinę. Punktowo może padać drobny grad.

- W Warszawie opady pojawią się dopiero w godzinach popołudniowych. Do krańców wschodnich dotrą dopiero na przełomie dnia i nocy lub w pierwszej części nocy - podkreślił Wakszyński.

Towarzyszące drugiemu frontowi chmury po południu mają objąć większy obszar zachodniej Polski, jednak będą mocniej rozrzucone. Poza przelotnym intensywniejszym deszczem (do 5-15 l/mkw.) i wyładowaniami może pojawić się krupa śnieżna. Również porywy wiatru będą dość silne i silne, do 60-70 km/h.

Przemieszczanie się strefy opadów nad Polską pokazują poniższe mapy.

Tomasz Wasilewski o wędrówce opadów nad Polską
Źródło: TVN24

Radar opadów na żywo

Opracowała: Agnieszka Stradecka

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: ventusky.com

pogoda prognoza pogody burza deszcz
